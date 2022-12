Trends: internet dos sentidos e marketing digital

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Quem focou em criar experiência neste ano, acertou. A estratégia de tirar o foco no produto e proporcionar vivências ganhou adeptos em um ambiente digital inseguro.

Em um ano controverso, leads e clientes passaram a confiar mais em marcas que criaram relações e ofereceram mais do que um serviço ou produto. 2023 promete ser o ano em que as marcas se tornarão empresas de mídia. Elas produzirão conteúdo nos mais diferentes formatos, presenteando o consumidor com informações, instruções, entretenimento, humor, muitos vídeos, canais de assinaturas e conexão. O marketing conversacional terá ainda mais valor e as marcas deverão entender que garantir disponibilidade total, atrairá ainda mais pessoas.

Isso poderá ser feito por meio das inúmeras ferramentas disponíveis no mercado. Uma resposta imediata, seja pelo WhatsApp, chat de site, ou outro aplicativo, será imprescindível em um mundo cada vez mais conectado e ansioso. Sairá na frente aquele que desenvolver um mecanismo de escuta e resposta eficiente, para gerar segurança e efetiva comunicação. O LinkedIn ganhará mais força por representar a liderança do pensamento. Mais recursos estarão disponíveis e o botão ‘conectar’ mudará para ‘seguir’, uma proposta clara de que a plataforma quer se tornar mais e mais uma rede social que conecta não só profissionais, como também pessoas que se identificam em relações a propósitos, lifestyle, ambições, pontos de vistas.

Ele já se integrou a recursos populares de mídia social e tende a avançar nesse processo, adotando outras alternativas para angariar usuários ávidos por uma rede social que não só entretém, mas também produz negócios lucrativos, seja para pessoas físicas como para empresas. As pesquisas no Google estão mais avançadas e abrem oportunidades ainda inexploradas para profissionais de marketing dedicados a ampliar suas ações. Já é possível pesquisar vídeos, imagens, pdfs e afins.

Quem se concentrar no comportamento de seus clientes, acompanhando a jornada nos multicanais, descobrirá que investir em um site que proporciona experiência, que personaliza informações com base na preferência do consumidor e alavanca dados, é vital para a prosperidade de qualquer negócio. A criatividade estará à prova no próximo ano.

O Lensa deu uma palinha do que a inteligência artificial poderá oferecer. O público gostou e o aplicativo viralizou.

O que podemos aprender com isso é que mesmo que o consumidor não saiba o funcionamento de uma plataforma como essa, a adoção pode ser instantânea, assim como o manuseio de dados por parte dessa indústria.

A IA promete produzir arte, música, vídeos, sons...

Esses modelos geradores competirão com criadores humanos.

Observar essas novidades será tarefa constante em 2023, mas usar a inteligência artificial para automação, por exemplo, será fundamental para aceleração de processos. QR code ou uma experiência imersiva no Oculus?

Em um ambiente onde o metaverso ainda não fincou completamente seus pés, a opção mais clara seria a primeira.

Será preciso ficar de olho no que a tecnologia oferece e no que o usuário é capaz de consumir. Essa pesagem da balança terá de ser constantemente gerida.

Sabemos que fones com realidade aumentada já são realidade.

Relógios inteligentes e assistentes virtuais já fazem parte de nosso cotidiano.

Em um futuro muito próximo teremos aplicações táteis em que o usuário terá a sensação de peso e força de um objeto, por exemplo.

O mundo físico, digital e biológico será cada vez mais integrado. Hologramas poderão ser produzidos. Cheiros e sabores farão parte também desse mundo figital.

A palavra de ordem de 2023 poderá ser ATENÇÃO. A corrida para se destacar terá que contar muito mais com a experiência do corredor do que com o desempenho. Ponderar usos indiscriminados de tecnologia porque estão ‘na moda’, poderá ser um super destaque para quem conseguir.

Focar em ferramentas que visam fortalecer a autoridade da marca; evoluir na comunicação com o consumidor; adotar tecnologia que proporcione otimização de ações, e produzir conteúdo original baseado em dados, pesquisas e, sobre tudo, na criatividade, é acertar em um alvo que oscila.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

