Torneio da Make-A-Wish Brasil arrecada verba para crianças com doenças graves

No último domingo, 21 de maio, a Make-A-Wish Brasil, organização sem fins lucrativos, realizou um um torneio beneficente de Beach Tennis no Praia Brava Sand Club Panamby, em São Paulo. O evento foi um sucesso e contou com a presença de 510 pessoas, incluindo 95 competidores, e juntos, foram arrecadados R$16.293 para a ONG cumprir sua missão de realizar sonhos de crianças e adolescentes com doenças graves.

"A Make-A-Wish Brasil expressa sua profunda gratidão a todos os participantes, competidores, patrocinadores e voluntários que tornaram o torneio beneficente de Beach Tennis um sucesso incrível. Juntos, estamos fazendo um impacto positivo e construindo um futuro melhor”, afirma Thais Bernardini, diretora-executiva da Make-A-Wish Brasil.

A escolha do Beach Tennis como modalidade do torneio foi estratégica, promovendo o bem-estar e refletindo o compromisso da organização em melhorar a saúde emocional das crianças e adolescentes atendidos. Para a realização do evento, a Make-A-Wish Brasil contou com pareceiros parceiros e patrocinadores como Atmo Digital, BenCorp, Simpli-D uma marca Herbarium, LadySoft, Parque Global e Pottencial Seguradora.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

The Players’ Tribune completa produzindo conteúdo 2 anos no Brasil

Danilo Maeda: A sociedade é racista – e eu sou parte do problema

Bloom cria programa para apoiar mães com depressão no ambiente de trabalho