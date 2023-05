The Players’ Tribune completa 2 anos produzindo conteúdo no Brasil

O The Players’ Tribune (TPT), primeira plataforma de conteúdo do mundo liderada por atletas, está completando dois anos de lançamento no Brasil, com marcos importantes e inéditos no mercado editorial. Com números expressivos de audiência (mais de 1 milhão de usuários únicos no site), a plataforma, pertencente ao grupo Minute Media, tem desafiado o status quo e quebrado paradigmas de temas e discussões que vão muito além do esporte.

O TPT saiu das editorias de esporte e levou pautas sociais importantes para o mercado por meio de histórias inéditas publicadas pelo ponto de vista mais íntimo dos atletas. Ao longo desses dois anos, já foram mais de 75 atletas participantes, com a publicação de conteúdos exclusivos com grandes nomes como Adriano, Richarlison, Romário, Debinha, Marta, Leticia Bufoni, Petrucio Ferreira, Charles do Bronx, entre outros.

Ao todo, o TPT conta hoje com mais de 237 mil seguidores nas redes sociais e mais de 9 milhões de views no canal do YouTube (este com apenas um ano de criação). Mesmo adotando um estilo light-branded, sem anúncios, e só com projetos de branded content com um valor mínimo tão premium quanto seus conteúdos, nesses dois anos a plataforma já desenvolveu projetos com grandes marcas como Sportingbet, Betfair, Betano e HBO Max, conectando de maneira autoral, exclusiva e premium as empresas com o público amante do esporte.

Além dos números de sucesso, os depoimentos do The Players’ Tribune Brasil acumulam menções e aparições nos principais portais de esporte do Brasil, além de canais de TV. Recentemente, a plataforma fechou também uma importante parceria com a Band, com a estreia de um quadro semanal no programa "Band Esporte Clube", que conta com a exibição de vídeos novos e de arquivo da plataforma.

Quais depoimentos de esportistas tiveram mais repercussão?

Entre os depoimentos do TPT que ganharam enorme repercussão nacional, está a carta "Que Exu Ilumine o Brasil" do atacante Paulinho, medalha de ouro com a seleção olímpica de futebol na Olimpíada de 2021. No artigo, Paulinho fala sobre sua trajetória no Vasco e sobre sua religião e referência a Oxóssi, orixá da caça no candomblé.

O depoimento furou a bolha do esporte e ganhou atenção internacional, com destaque para os debates e reportagens sobre diferenças religiosas e o aprofundamento sobre o candomblé e a umbanda, entre outros temas. A repercussão levou Paulinho à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde foi homenageado por combate à intolerância religiosa ao receber a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria da cidade. Paulinho foi também convidado para participar do desfile da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval 2021, que levou o tema como enredo.

Outro caso de grande repercussão foi o depoimento da skatista Leticia Bufoni, em carta endereçada ao pai, publicada no TPT. No texto, Bufoni conta sobre os obstáculos que precisou enfrentar para realizar o sonho de se tornar uma atleta olímpica, inclusive ao superar o preconceito dentro de casa. As revelações abriram espaço para discussões em torno da resistência à mulher no esporte, sobre apoio familiar e desafios pessoais. As histórias marcantes de Tchê Tchê (Amanhã é Outro Dia) e de Raniel (O Dia da Verdade) também ganharam repercussão nacional, levantando temas como saúde mental e alcoolismo.

De acordo com Eduardo Paulsen, Country Manager do grupo Minute Media no Brasil e Head do TPT Brasil, além do sucesso em termos de audiência e de parcerias consolidadas, o grande marco do TPT é trazer para o mercado brasileiro um estilo narrativo inédito e levantar questões e temas que vão muito além do esporte. “Um dos diferenciais do TPT é seu estilo narrativo inédito no mercado, oferecendo histórias únicas, genuínas e profundas, que permitem aos leitores compreender o coração e a mente de seus atletas favoritos, identificando-se com seus ídolos. O TPT saiu das editorias de esporte e levou pautas sociais importantes para o mercado. Toda essa repercussão está totalmente alinhada com o principal propósito do TPT, que é ter um papel transformador na sociedade”, conta o executivo.

Para este ano, a expectativa do time The Players’ Tribune Brasil é de continuar evidenciando seu propósito dentro e fora do esporte e de criar conteúdos e projetos ainda mais inovadores para marcas brasileiras. Para os próximos meses, grandes novas parcerias serão anunciadas, além de conteúdos inéditos pré-Jogos Olímpicos 2024.

