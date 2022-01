Tomates e couves podem ocupar espaços vazios em 3 mil condomínios

Espalhar hortas urbanas em mais de 3 mil condomínios da cidade de São Paulo, ABC, interior e litoral do estado, fortalecendo a sustentabilidade, a união entre vizinhos e a conexão com a natureza. Esse é o principal objetivo do projeto “Nossa Horta”, iniciativa do grupo imobiliário Lello por meio do Lellolab — laboratório de inovação da vida em comum —, em parceria com a startup Loa Terra, que promove a ocupação inteligente e sustentável de espaços por meio da agricultura urbana.

A iniciativa, lançada ainda em dezembro, visa ao aproveitamento de espaços subutilizados nas áreas comuns para o plantio de ervas, temperos e alimentos frescos e orgânicos para serem colhidos e consumidos pelos moradores e pela comunidade.

O piloto do projeto foi realizado na própria sede do grupo Lello, um prédio comercial situado no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista. Um canteiro de plantas e flores no térreo da unidade foi transformado em uma grande horta, com plantio coletivo de tomates, manjericão, couve, alecrim, tomilho, salsinha e cebolinha, entre muitos outros. Os sócios-diretores do grupo, José Roberto de Toledo e Antonio Couto, além de toda a diretoria e alguns colaboradores, participaram da ação.

A ideia é levar o projeto “Nossa Horta” gradativamente aos condomínios residenciais e comerciais administrados pela Lello por todo o estado de São Paulo, incentivando práticas sustentáveis nesses locais. “Esse projeto, mais do que transformar os espaços nos condomínios e nas empresas por meio da sustentabilidade, auxilia a conectar as pessoas que convivem diariamente nos condomínios da cidade e do estado de São Paulo em favor do bem comum. Queremos cada vez mais estimular a prática de soluções socioambientalmente responsáveis e regenerativas no ecossistema dos condomínios”, afirma o diretor do Lellolab, Filipe Cassapo.

“Muitas vezes as pessoas pensam em fazer uma horta mas esbarram na questão da falta de espaço. No entanto, muitos condomínios possuem canteiros que podem ser melhor aproveitados. Por isso o projeto 'Nossa Horta' vem para mostrar que é possível reforçar o compromisso com a jardinagem agroecológica, com o bem-estar dos moradores e comunidades e com o futuro”, afirma Roberta Mourão, fundadora da startup Loa Terra, parceira da Lello nesta iniciativa.

