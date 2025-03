Saiba as tendências do mercado de construção industrializada em 2025

Por Roberto Paolillo Monay, Vice-Presidente de Produto, Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação no Grupo SteelCorp*

O mercado da construção civil passa por transformações significativas, impulsionadas por avanços tecnológicos, demandas por sustentabilidade e a necessidade de maior eficiência. A construção industrializada, especialmente o sistema Light Steel Framing (LSF), destaca-se como tendência promissora para 2025, tanto no Brasil quanto no cenário global.

Nos últimos anos, o setor de construção civil no Brasil tem apresentado crescimento consistente. Em 2024, o setor registrou um aumento de 3,5% no segundo trimestre, superando as expectativas econômicas. O desempenho positivo é atribuído a fatores como a resiliência do mercado de trabalho, novas condições do Programa Minha Casa, Minha Vida e uma leve redução na taxa de juros.

O sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) ganha destaque pela eficiência e sustentabilidade. A velocidade de construção e o potencial para racionalização do projeto e industrialização proporcionam uma vantagem competitiva em relação a outros métodos de construção.

O segmento de casas populares é apontado como uma das maiores demandas para o LSF em 2025, representando uma grande oportunidade em diversas regiões do país. Além disso, as fachadas de edifícios altos também devem impulsionar o uso do LSF, com projetos iniciados em estados como Santa Catarina e servindo de vitrine para outras regiões.

Avanços tecnológicos e sustentabilidade

A integração de tecnologias avançadas, como o Building Information Modeling (BIM), Inteligência Artificial (IA) e realidade aumentada, está transformando o processo de planejamento e execução de obras. Tais ferramentas aumentam a eficiência, reduzem desperdícios e promovem práticas mais sustentáveis.

A construção industrializada, como o LSF, contribui para a diminuição de entulhos nos canteiros de obra, menor consumo de água e redução na emissão de carbono, alinhando-se com as demandas por construções ecologicamente corretas.

Desafios para 2025

Apesar das perspectivas positivas, o setor enfrenta desafios significativos. A escassez de mão de obra qualificada é uma preocupação crescente, com 60,4% das empresas relatando dificuldades na contratação e retenção de talentos.

Além disso, fatores como a elevação da taxa de juros, a reforma tributária e o acesso ao crédito podem impactar o ritmo de crescimento do setor em 2025.

Para superar os desafios, é fundamental que as empresas invistam em programas de formação continuada, adotem tecnologias inovadoras e priorizem a sustentabilidade em seus projetos. A capacidade de adaptação às mudanças do mercado permitirá que o setor da construção civil continue a crescer e contribuir significativamente para a economia brasileira nos próximos anos.

Desse modo, a construção industrializada, especialmente o Light Steel Framing, está posicionada para desempenhar um papel central nas tendências do mercado de construção em 2025, oferecendo soluções eficientes, sustentáveis e alinhadas com as demandas contemporâneas.

Roberto Paolillo Monay é Vice-Presidente de Produto, Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação no Grupo SteelCorp, ecossistema de empresas especializadas em construção industrializada em Light Steel Frame. – steelcorp@nbpress.com.br

