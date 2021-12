Tem roupa usada para revender? Plataforma da Renner abre ponto em SP

Adquirido em julho deste ano pela Lojas Renner S.A., maior varejista de moda omni do Brasil, o Repassa, uma plataforma online de revenda de vestuário, calçados e acessórios, inicia uma nova etapa de crescimento. A empresa começou a implantar pontos físicos próprios para distribuição e recebimento das “Sacolas do Bem”, nas quais os usuários encaminham os produtos em bom estado de conservação que desejam revender.

O primeiro quiosque foi inaugurado no fim de agosto, no Boulevard Shopping do grupo Aliansce Sonae, em Belo Horizonte (MG), com 11 metros quadrados. O próximo, que será ainda maior, abriu no último dia 8, em outra unidade da Aliansce Sonae, localizada no estado de São Paulo.

Os dois projetos foram desenvolvidos em parceria com a administradora, que possui 29 shoppings próprios no Brasil e 11 pontos administrados, e marcam o início de uma parceria positiva tanto para os consumidores do shopping quanto os do Repassa, com maior visibilidade nos centros comerciais.

A ampliação das operações do Repassa com a integração entre os meios digital e físico está alinhada aos pilares de sustentabilidade, consumo consciente e economia circular da Lojas Renner S.A. e dos seus principais parceiros. “A expansão proporciona aos nossos usuários novos canais para estender o ciclo de vida útil de produtos de qualquer marca com impactos sociais e ambientais positivos em toda a cadeia de moda”, diz o CEO e fundador da plataforma, Tadeu Almeida.

A partir dessas duas primeiras experiências, o plano é expandir gradualmente o modelo para outras cidades do país. Em Belo Horizonte, nos dois primeiros meses de funcionamento, o quiosque do Boulevard Shopping registrou uma média semanal de 400 pessoas atendidas e de quase 30 mil peças recebidas, que são encaminhadas ao centro de distribuição da empresa nas cidades de São Paulo e Jundiaí.

O modelo de negócio do Repassa diferencia-se no segmento de revenda de artigos de moda. Ao contrário dos canais de negociação direta entre vendedores e compradores, ele faz a curadoria e o controle de qualidade das mercadorias e é responsável por toda a jornada dos clientes, incluindo precificação, produção de fotos e catálogos, logística e entrega das peças.

A cada venda finalizada, o saldo é disponibilizado aos vendedores na própria plataforma e pode ser transferido para conta corrente ou usado no próprio site da empresa. Os valores também podem ser doados para organizações sociais, assim como os produtos reprovados no processo de curadoria.

Graças à ampliação da vida útil das mercadorias negociadas e a parcerias firmadas com ONGs, a plataforma acumula um histórico importante de impactos ambientais e sociais positivos. Somente em 2020, por exemplo, ela promoveu a doação de quase 120 mil itens e de R$ 611 mil em dinheiro para mais de 30 projetos sociais em todo o país.

Desde que foi fundada em 2015 pelo empreendedor Tadeu Almeida, a empresa possibilitou ainda a economia de mais de um bilhão de litros de água e de 24 milhões de quilowatts/hora (kW/h) de energia que seriam necessários na fabricação de um volume equivalente de peças novas, além de evitar a emissão de 2,4 toneladas de dióxido de carbono (C02) na atmosfera.

