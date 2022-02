Tarifa zero e carbono zero: Maricá tem ônibus híbridos e com energia limpa

A prefeitura de Maricá vai fabricar ônibus híbridos, movidos a eletricidade, a hidrogênio e a etanol. A iniciativa permitirá ao município receber royalties pela propriedade da patente tecnológica, desenvolvida por meio de parceria com a Coppe/UFRJ. O protótipo com carbono zero dos novos “vermelhinhos” estará em teste nas ruas a partir de maio e o objetivo é de que Maricá possa virar centro de produção de soluções em energia com matriz baseada em fontes limpas.

Os veículos híbridos, produzidos com energia limpa, serão aos poucos colocados em circulação para renovar a frota dos 125 ônibus Tarifa Zero — circulam de graça por toda a cidade com 36 linhas.

Além de favorecer o meio ambiente, a iniciativa vai gerar recursos financeiros para Maricá com royalties e vendas futuras. O projeto envolve três estruturas da prefeitura em seu desenvolvimento: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM); e Empresa Pública de Transportes (EPT).

“O desenvolvimento dos ônibus é um marco na construção de uma Maricá do presente, que dialoga com perspectivas de futuro. Estamos trabalhando para assegurar novas oportunidades para a cidade e reforçar políticas de mobilidade urbana inovadoras”, afirma o prefeito Fabiano Horta.

Vermelhinho Sustentável

Todos os veículos serão elétricos e, uma parte deles, poderá também usar hidrogênio e etanol como combustível — motivo pelo qual são considerados híbridos. Após período de testes, que deve durar 24 meses, Maricá vai escolher o modelo de ônibus a ser adotado no processo de descarbonização da frota municipal: se apenas elétrico ou híbrido, ou com ambos em circulação.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, afirma que Maricá tem a ambição de se tornar uma referência em economia sustentável.

“Nós sempre procuramos aproveitar as possibilidades que temos com recursos atuais dos royalties do petróleo para pensar no momento posterior, tanto no aspecto ambiental como econômico”, afirma Sardinha.

Segundo o secretário, Maricá busca diversificar a economia local e criar arranjos produtivos com novas tecnologias, gerando emprego e renda independentemente de variações do petróleo. “Os ônibus híbridos são a porta de entrada para fortalecer nossa política econômico-ambiental”, diz.

ONU

A iniciativa de Maricá busca atender às recomendações da ONU. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26) estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura global a um nível inferior a 1,50 grau centígrado.

Para isso, é necessária a eliminação gradual de subsídios aos combustíveis fósseis e a troca por fontes de energia limpa. O projeto dos ônibus elétricos e movidos a hidrogênio e etanol atende a essa expectativa.

Celso Pansera, diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), afirma que a iniciativa da gestão municipal chega em forte momento dos debates mundiais sobre avanços na utilização de energias renováveis em ambientes urbanos.

“Estamos buscando uma matriz limpa, na qual o único descarte é a produção de água. Queremos criar um ambiente inovador, em um contexto mundial de busca por alternativas sustentáveis para o planeta”, declara Pansera.

