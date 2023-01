Taeq relança leite zero lactose com embalagem Tetra Pak feita de cana

Reforçando seu pioneirismo no mercado, a Taeq, marca exclusiva do GPA, relança seu leite zero lactose em caixinhas da Tetra Pak produzidas com polietileno de cana-de-açúcar, aumentando a presença de conteúdo de origem renovável na embalagem. A novidade é uma inovação no mercado, e a Taeq é a primeira do segmento de marcas próprias a adotá-la. As novas embalagens já começaram a chegar às gôndolas das redes Pão de Açúcar, Mercado Extra e Compre Bem, e todos os leites zero lactose de Taeq disponíveis nos supermercados devem estar com a novidade até 2023.

“A escolha de inserir a nova embalagem da Tetra Pak na marca não foi à toa: também podemos levar a sustentabilidade de forma descomplicada, preservando a qualidade do produto, o sabor e sem alteração do preço”, diz Allan Gate Hock, diretor de marcas exclusivas do GPA.

De fato, a importância de atributos sustentáveis no momento da compra tem aumentado, conforme aponta a pesquisa Consumo de Embalagens Sustentáveis, divulgada pela Tetra Pak em 2021, que revela que mais da metade dos brasileiros considera as características sustentáveis dos produtos no momento de compra. “Começamos agora com o leite zero lactose, mas temos planos de expandir a embalagem para mais produtos da família Taeq, acompanhando esse movimento dos consumidores que buscam, além de saudabilidade, adquirir também responsabilidade ambiental ao comprar um produto”, afirma Gate.

Esta é mais uma inovação de Taeq, que, apenas este ano, expandiu sua atuação para fora dos supermercados ao entrar em um novo modelo de negócios com máquinas de autoatendimento e inaugurou o Espaço Saudável Taeq em lojas selecionadas do Pão de Açúcar, onde os clientes podem ter acesso a uma ampla linha de produtos saudáveis para todos os momentos do dia.

A embalagem traz uma maior quantidade de plástico à base de plantas em sua composição, material de fonte renovável proveniente da cana-de-açúcar. Com a novidade, as caixinhas com o leite zero lactose da Taeq passam a ter 83% de renovabilidade, ou seja, de utilização de material de origem renovável em sua composição.

“A ampliação da quantidade de plástico à base de cana-de-açúcar é um dos passos na nossa jornada de sustentabilidade rumo à criação da embalagem mais sustentável, que seja totalmente renovável, reciclável e neutra em carbono. Nossos parceiros e clientes são parte fundamental dessa caminhada e ficamos orgulhosos de ver uma marca de relevância nacional como a Taeq abraçando a novidade”, afirma Danilo Zorzan, diretor de marketing da Tetra Pak Brasil.

As embalagens da Tetra Pak possuem certificações que garantem a rastreabilidade em toda a cadeia de fornecimento de polímeros fabricados da cana-de-açúcar e a qualidade em todo o processo, bem como que comparam a redução da emissão de carbono de uma embalagem com maior conteúdo renovável versus uma embalagem convencional. Além, por exemplo, do selo FSC™️, certificação que garante que o papel vem de manejo florestal responsável, e que acompanha as embalagens da Tetra Pak há 15 anos.

“Esse é um importante passo em direção ao compromisso do GPA de ter 100% das embalagens de produtos de marcas exclusivas recicláveis, reutilizáveis e/ou compostáveis até 2030, dentro dos objetivos traçados para o nosso pilar de Combate às Mudanças Climáticas, que prevê o desenvolvimento de projetos para a redução do impacto de embalagens, apresentando novos formatos para os consumidores, rentabilidade e diferenciação para nossas bandeiras e marcas”, declara Mirella Gomiero, diretora-executiva de RH e sustentabilidade do GPA.

