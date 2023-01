Oito dicas para começar 2023 poupando mensalmente

Por Nara Iachan*

Muitas pessoas gostariam de economizar dinheiro e não sabem exatamente por onde começar. Economizar pode ser importante para fazer planos futuros, passar por algum imprevisto de forma mais tranquila ou mesmo ter mais possibilidades no dia-a-dia. Por isso, veja a seguir oito dicas que podem fazer a diferença na hora de economizar.

1 - Leve almoço para o trabalho (ou coma em casa)

Comprar o almoço algumas vezes por semana pode parecer inofensivo no momento, mas é possível economizar bastante levando almoço de casa.

2 - Cancele as assinaturas que não usa

Muitas pessoas provavelmente estão pagando por várias assinaturas, como Netflix, Spotify, academia, Amazon Prime e outras. Uma forma simples de economizar é cancelar todas as assinaturas que não são usadas regularmente. Caso você cancele e perceba que não pode ficar sem essa assinatura, é só assinar novamente.

Quanto às assinaturas que deseja manter, pense em compartilhá-las com alguns familiares ou amigos. Muitos serviços de streaming permitem assistir seus programas favoritos em duas ou mais telas, ou mesmo criar uma conta família, como no caso do Spotify. Dessa forma, todos ganham — e economizam!

3 - Compre genéricos

Sem dúvida, uma das maneiras mais fáceis de economizar dinheiro é não usar apenas marcas conhecidas. Em boa parte dos casos, a única coisa melhor nos produtos de marca é o marketing. Marcas genéricas de remédios, alimentos básicos, material de limpeza e produtos de papel custam muito menos do que os das marcas mais conhecidas e têm a mesma qualidade.

4 - Pergunte sobre descontos

Nunca sabemos até perguntar – e devemos sempre perguntar. Quando for comprar ingressos para um cinema, museu ou evento esportivo, além dos descontos que já conhecemos (como idoso, estudante etc.), verifique se o estabelecimento tem descontos especiais para clientes da sua operadora telefônica, seguradora ou algum portal que você assina, por exemplo. Nem todas as oportunidades de desconto são muito explícitas.

5 - Use a biblioteca

Antes de clicar em “adicionar ao carrinho” naquele livro novinho em folha, verifique se não consegue em alguma biblioteca perto de você! Essa é uma maneira fácil de ler tudo que interessa sem precisar comprar todos os livros. Outra opção é verificar se algum amigo ou familiar leu esse livro e pode te emprestar.

6 - Use aplicativos de cupons e cashback

Nada supera um bom e antigo cupom de desconto quando você está comprando algo. Mas você sabia que existem muitos aplicativos de devolução de dinheiro para ajudar suas economias a irem ainda mais longe? A Cuponeria, por exemplo, que além de cupons, ainda oferece cashback em mais de duas mil marcas, possibilitando economias em quase todas as suas principais compras.

7 - Venda tudo que não está precisando

A especialista em organização pessoal, Marie Kondo, tem razão quando fala sobre essa ideia. Faz muito bem a gente se desfazer do que não está usando. Organize as coisas em sua casa que você não precisa e está disposto a abrir mão pelo bem do seu futuro financeiro. Além da casa ficar mais organizada, melhorando a rotina, o dinheiro que você pode ganhar com essas coisas pode fazer a diferença na sua renda mensal. Sites como Mercado Livre, Enjoei e OLX podem te ajudar nesse desafio.

8 - Participe de clubes de fidelidade

Muitos estabelecimentos possuem clubes de fidelidade próprios. Isso vale para supermercados, cafeterias, bancos, postos de gasolina, entre muitos outros. O funcionamento costuma ser simples: realizando um número específico de compras ou gastando um valor mínimo, você tem direito a um bônus adicional. Embora muitas vezes mal vistos, esses clubes podem ser bastante vantajosos, principalmente se você consome fielmente nos mesmos estabelecimentos.

Você só começará a economizar dinheiro quando aprender hábitos financeiros saudáveis e deixar que suas necessidades futuras sejam mais importantes do que seus desejos atuais – ou seja, quando você faz da economia uma prioridade. Um orçamento ajuda você a criar um plano para que você possa ver para onde está indo seu dinheiro e descobrir quanto você pode realmente economizar a cada mês.

*Nara Iachan é fundadora e CMO da Cuponeria

