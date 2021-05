Streaming gratuito tem live de Mariene de Castro e peça "Hamlet cancelado"

Por Bússola

A plataforma #CulturaEmCasa, que oferece streaming gratuito de conteúdo cultural de diferentes linguagens artísticas, traz neste fim de semana live da cantora Mariene de Castro e a peça “Hamlet Cancelado”, com Vinícius Piedade. A programação integra o Festival #CulturaEmCasa.

A cantora, atriz e bailarina Mariene de Castro abre a programação com live no sábado, 22, às 21h30. Conhecida por exaltar a cultura afro-brasileira, a artista começou sua carreira aos cinco anos de idade, em espetáculos de dança no Teatro Castro Alves, em Salvador (BA). Ao fazer uma turnê pela França, chegou a ser comparada a Edith Piaf, pela força de sua interpretação e a singularidade de seu timbre de voz.

No domingo, 23, às 21h30, a plataforma transmite a peça “Hamlet Cancelado”, com Vinícius Piedade, que divide a direção da obra com Fábio Vidal. O clássico “ser ou não ser”, de Shakespeare, discute a questão da dificuldade de se fazer arte no Brasil, com muita análise política e cenas culturais contemporâneas. No monólogo, um ator vive a decepção de ter a peça cancelada minutos antes da estreia. Inconformado, ele encena o grande clássico a partir de trechos que decorou e de recursos cênicos abandonados na coxia.

Criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e com gestão da Organização Social Amigos da Arte, a plataforma #CulturaEmCasa já teve 5,4 milhões de visualizações em 3 mil conteúdos.

