Inteligência artificial: o que é e como ela pode alavancar sua carreira A inteligência artificial está transformando o cotidiano e impulsionando o mercado. Com aplicações em diversas áreas e crescente demanda por profissionais, a IA é a chave para o futuro. Prepare-se e explore o potencial dessa tecnologia

Futuristic helper. Low angle of serious middle-aged businessman sitting at table in office while big robot is passing him important documents (YakobchukOlena/Getty Images)