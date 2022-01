Startup de refrigeração espera captar R$ 2 mi para expansão

A Refriplay, plataforma digital e aplicativo destinado a profissionais, marcas e consumidores do mercado da refrigeração, estima um investimento de R$ 2 milhões para a expansão de seus serviços em território brasileiro e também fora do país. Com quatro anos de existência, a Refriplay é referência em soluções totalmente gratuitas para técnicos, especialistas e consumidores do mercado de refrigeração e já conta com mais de 80 mil usuários e 3 mil empresas que utilizam seus serviços.

A startup estima uma captação de R$ 2 milhões para o investimento em tecnologia, para oferecer novas e inteligentes soluções para seus usuários, e também para aplicar na expansão da empresa por meio de investimento em marketing.

A plataforma foi idealizada por Rafael Macari, que aplicou R$ 600 mil de seu próprio capital. Em poucos anos, a empresa se tornou referência no ramo de aplicativos destinados ao setor, multiplicando seus usuários e empresas que utilizam ativamente e diariamente os serviços oferecidos pelo aplicativo.

Entre esses serviços estão a criação de orçamentos, acompanhamento de métricas, relatórios, histórico de serviços, trabalhos executados, clientes e acesso a lojas e empresas de refrigeração. Além disso, o aplicativo oferece o Refricode, que é um QR Code feito com material intempérie, fornecido pela plataforma Refriplay, o qual o profissional pode colar nos aparelhos de clientes para que os mesmos tenham fácil acesso a informações, acompanhem dados e mantenham em dia a manutenção dos equipamentos com facilidade.

De acordo com Macari, CEO da Refriplay, a ideia é realizar o desenvolvimentos de novas tecnologias com foco em inteligência artificial, e expansão da Refriplay para outros países.

O Refriplay pode ser baixado e tem todas as funções totalmente gratuitas. Está disponível nas plataformas Android e iOS.

