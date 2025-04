Startup de minimercados utiliza personalização como diferencial 

Como outros minimercados autônomos, a Minha Quitandinha oferece praticidade como principal vantagem, mas aposta no seguinte diferencial: a personalização do estoque.

O franqueado da marca tem acesso a dados detalhados do desempenho da sua unidade e é incentivado a repor e variar os produtos de acordo com a procura dos consumidores.

Após crescer 110% no número de lojas em 2024, a startup projeta chegar à marca de 600 lojas em funcionamento em 2025, com um faturamento estimado em R$72 milhões.

No último ano, a rede atingiu a marca de 300 lojas implantadas, em 24 estados brasileiros, com um faturamento superior a R$35 milhões.

Então o modelo de minimercado dá mais certo com a personalização?

“Ao contrário de outras redes que impõem fornecedores específicos, damos autonomia para que o franqueado escolha onde comprar seus produtos. Disponibilizamos uma carteira de fornecedores de diversos segmentos, mas a decisão final é sempre do franqueado”, diz Douglas Pena, sócio-fundador e CRO da Minha Quitandinha.

Segundo ele, essa é uma das principais vantagens que vão impulsionar o projeto de expansão da rede, que contempla a abertura de lojas em espaços comerciais, como prédios de empresas.

“Este ano, temos a meta de conquistar mais de 300 novos franqueados para integrar o nosso ecossistema, para isso, vamos investir na implantação de unidades em centros comerciais ou até mesmo em academias, além de continuar a expansão em condomínios”, conta.

E como o franqueado pode lidar com produtos retirados sem pagar?

“Nosso histórico de quebra é inferior ao registrado por outros estabelecimentos, incluindo grandes redes do varejo. Em 80% das operações, contamos com sistema de segurança baseado no acesso via aplicativo e cadastro dos clientes, garantindo que saibamos exatamente quando e quem entrou na loja”, Pena conta.

Segundo ele, esse modelo reduz o risco de perda e garante mais segurança para o franqueado, e é complementado com manual de instruções e diretrizes específicas para lidar com tais situações.

Plano de 2025 também inclui expansão internacional

O projeto de expansão internacional se iniciou no ano passado, e o minimercado autônomo planeja inaugurar a primeira operação fora do Brasil em 2025. o foco inicial está nos Estados Unidos, Argentina e Espanha.

“Passamos quase um ano mapeando mercados estratégicos na América do Norte, América Latina e Europa, a fim de reafirmar o nosso propósito de oferecer conveniência e qualidade, com o DNA brasileiro”, conclui Pena.

