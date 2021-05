Startup de logística Trizy abre 50 vagas para emprego remoto

Por Bússola Estão abertas 50 vagas de emprego para diversas áreas de atuação da Trizy, startup de logística investida do Grupo Cosan que oferece soluções em serviços para o mercado de transporte de cargas, voltadas para caminhoneiros. Os interessados em participar do processo seletivo podem se candidatar pelo site.

As vagas são para profissionais das áreas de desenvolvimento, atendimento, produto, financeira, marketing e projetos, todas para atuação remota. Todas são para trabalho remoto. Também está aberta uma oportunidade de estágio para estudantes do ensino superior de qualquer área de atuação, em regime presencial em Ponta Grossa, no Paraná.

“Buscamos profissionais alinhados com os valores da Trizy. Estamos crescendo de forma empolgante, com muita diversidade no time, e queremos trazer pessoas que tenham o mesmo compromisso, além de ideias criativas e inovadoras”, afirma Mariana Engelman, head de Recursos Humanos da Trizy.

A criatividade dos candidatos, inclusive, já está sendo estimulada pela empresa nas redes sociais, com uma ação no Instagram. “Fizemos uma brincadeira com o viral da cantora Anitta, que tomou conta das redes nos últimos dias, pedindo para que os candidatos façam montagem com suas fotos, mostrando pra gente o interesse que têm de trabalhar no nosso time”, diz Mariana.

