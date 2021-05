Startup de cupons lança novo plataforma para cashback

Por Bússola

A startup Eu Amo Cupons acaba de lançar a Amo CashBack – plataforma que oferece cashback nas melhores lojas online do país permitindo ao consumidor receber dinheiro de volta direto na sua conta.

A Eu Amo Cupons foi fundada em 2016 e, no ano passado, viu seu faturamento crescer 95%, se comparado a 2019. A empresa oferece cupons em mais de mil lojas virtuais do país. Mas mesmo com a alta procura por cupons de desconto, a startup viu alguns clientes, que antes buscavam essas “pechinchas”, migrarem para plataformas de cashback - aquelas que oferecem dinheiro de volta.

Foi a partir desse momento, que a startup comandada por Rogério Vairo enxergou a nova oportunidade de negócio e lançou a Amo CashBack. A plataforma já conta com cerca de 80 lojas parceiras, entre elas Nike, Casas Bahia, Ponto Frio, Centauro, Fast Shop, Extra, Shoptime, Marisa e C&A.

