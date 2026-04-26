Eles vão faturar R$ 15 milhões fazendo você comprar sempre do mesmo lugar

Você compra um tênis no site da Asics. Dias depois, recebe um aviso: ganhou pontos por curtir uma publicação da marca no Instagram. Mais alguns dias, no seu aniversário, chega um brinde. Você indica a loja para um amigo, ganha mais pontos. Sem perceber, você virou cliente recorrente, e mal soube que estava num programa de fidelidade.

Esse é o trabalho da Bonifiq, startup paulistana que opera como white label, marca invisível por trás de programas de relacionamento de Asics, Mizuno, Dudalina, Acer, John John, Integralmédica, Max Titanium e Taiff.

Em três anos, a empresa criou mais de 400 programas de fidelização e chegou a um faturamento de 7 milhões de reais.

Agora, a empresa anuncia um reposicionamento e projeta dobrar o faturamento, rumo aos 15 milhões de reais em 2026.

A mudança: a startup deixa de ser uma solução de produto único para se tornar um ecossistema com quatro frentes, de fidelização à engajamento e educação.

Para sustentar a expansão, a BonifiQ se mudou para uma nova sede no centro financeiro de São Paulo, saltou de três para mais de 50 funcionários e já fechou três rodadas de captação, sendo a última uma seed com fundo americano.

A meta para os próximos anos passa por internacionalização — já há clientes no Chile, Colômbia, Portugal e Estados Unidos — e por consolidar o modelo de SaaS, software como serviço, em mercados onde o conceito de loyalty (fidelização) ainda engatinha.

Qual é a história da Bonifiq

A história da BonifiQ começa em 2022, num bar em São Paulo.

Vinicius Fagundes, Leandro Capolupo e Alex Camargo discutiam um problema recorrente que viam em conversas com varejistas: o custo de aquisição de clientes — o CAC, na sigla em inglês — não parava de subir, enquanto a retenção caía.

Vinicius e Alex vinham da Vtex, plataforma de e-commerce, onde acompanharam de perto a deterioração das margens do varejo digital.

Leandro tinha trajetória diferente, em finanças corporativas na indústria farmacêutica. A combinação rendeu uma tese: o jogo do varejo brasileiro estava sendo perdido pelo lado errado da equação.

"Entendemos que, em vez de apenas brigar para reduzir o CAC, o jogo deveria ser vencido através do aumento do LTV", afirma Alex Camargo, cofundador e CTO.

LTV, ou Lifetime Value, é o valor que um cliente gera ao longo do relacionamento com a marca.

A BonifiQ nasceu em 2023 com a proposta de atacar esse segundo lado.

O modelo de cobrança é por volume de bonificações concedidas pelo varejista, num formato de mensalidade variável que atende desde pequenos e-commerces até grandes operações.

Por que cashback não basta

O principal desafio competitivo da BonifiQ não é uma empresa, é uma percepção: a de que programa de fidelidade é sinônimo de cashback. Os fundadores discordam.

"Se você só faz cashback, você vai se tornar uma commodity", afirma Vinicius Fagundes, cofundador e CEO. "Eu dou 10% de cashback, você dá 10% de cashback, não temos diferença nenhuma. O cliente vem pelo cashback e sai pelo cashback."

A tese da empresa é que fidelização real depende de mudança de comportamento, não de desconto recorrente.

Por isso, a plataforma bonifica ações que vão além da compra: curtidas em redes sociais, indicação de amigos, preenchimento de cadastro, presença em datas comemorativas.

Há também uma aposta em inteligência artificial para personalização das recompensas. "Às vezes o Daniel quer um cashback, mas o Vinícius quer um brinde, quer uma exclusividade", afirma Fagundes. "Estamos implementando IA para entender o comportamento e oferecer o que faz mais sentido para cada consumidor."

Qual é o gargalo do mercado

O obstáculo mais difícil de superar, segundo os sócios, é didático.

Loyalty é um conceito consolidado em mercados maduros, como Estados Unidos e Europa, mas ainda embrionário no Brasil. Convencer um varejista de que vale investir em retenção comportamental — e não apenas em mídia paga para aquisição — exige tempo de venda mais longo e provas concretas.

Daí a aposta na Bonifiq Academy, plataforma de educação online lançada no início de 2026.

O conteúdo cobre desde fundamentos até estratégias avançadas de fidelização. A empresa não monetiza a iniciativa.

Crescer dobrando, mas sem perder o controle

A estratégia financeira da Bonifiq tem uma marca: rodadas menores e mais frequentes, em vez de captações grandes com diluição alta.

A empresa já passou por três rodadas — uma inicial, uma intermediária e a seed mais recente, com fundo americano — e mantém os três sócios com controle da operação.

"A gente faz com frequência, volta e olha o mercado, mas sempre lastreado pelo crescimento acelerado", afirma Capolupo.

A empresa dobrou de tamanho em 2024 e em 2025, e projeta repetir o movimento em 2026.

A pergunta que fica é se o mercado brasileiro vai amadurecer no ritmo necessário para sustentar essa curva.

Quase 70% das compras no varejo brasileiro são de recorrência, segundo dados citados pela companhia. Se a tese da BonifiQ estiver certa, é nesse pedaço — e não na próxima campanha de mídia paga — que a próxima fronteira do varejo será disputada.