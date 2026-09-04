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Michael Saylor se revolta contra queda do bitcoin após dado dos EUA

"Transformamos ruído estatístico em política monetária", reclamou o fundador da maior tesouraria de BTC do mundo

Michael Saylor em entrevista

Michael Saylor em entrevista

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12h38.

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Fundador da Strategy e um dos mais notórios defensores do bitcoin do mundo, Michael Saylor se revoltou nas redes sociais contra a queda da criptomoeda após a divulgação do Relatório de Emprego dos Estados Unidos.

O bitcoin, que ontem chegou à sua máxima desde 11 de maio ao ser negociado acima dos US$ 82 mil, caiu forte com o dado, e agora está pouco abaixo dos US$ 79 mil por unidade.

A razão para a baixa é que os EUA criaram muito mais postos de trabalho no mês passado do que os economistas previam. Por mais que isso seja um dado positivo para a economia do país, é algo que gera pressão inflacionária, e justo em um momento no qual o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, traz discursos mais duros contra a inflação e admite que os juros dos EUA podem subir.

Como consequência, a maior parte dos investidores agora aposta em uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros dos EUA na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos dias 15 e 16 deste mês. Juros mais altos na maior economia do mundo significam menos liquidez nos mercados e uma renda fixa mais atrativa, o que prejudica o desempenho de ativos de renda variável, tais quais as criptomoedas.

“A América adicionou 162 mil empregos em uma base de 159,1 milhões - 0,1%. O Departamento de Estatísticas do Trabalho estima o intervalo de confiança de 90% para a variação mensal em cerca de mais ou menos 122.000. Mesmo assim, trilhões de dólares em ativos são reprecificados porque economistas estimavam 56 mil”, escreveu Saylor em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Transformamos ruído estatístico em política monetária”, concluiu o famoso maximalista do bitcoin.

Strategy pressionada por queda do bitcoin

No comando da Strategy, Saylor transformou a empresa desenvolvedora de softwares empresariais na primeira e maior companhia de capital aberto compradora de bitcoin. Mais do que usar o próprio caixa para adquirir a criptomoeda, a empresa vende ações e títulos de dívida para comprar mais bitcoins, alavancando esse investimento.

O modelo de negócios fez muito bem para as ações da Strategy, que dispararam 3.925% de agosto de 2020, quando as compras de bitcoin começaram, até 21 de novembro de 2024, data em que as MSTR fizeram sua máxima histórica, aos US$ 543 por ação.

Entretanto, a queda de 50% que o bitcoin teve da sua máxima do ano passado até as mínimas deste ano trouxeram preocupações relevantes dos investidores acerca da sustentabilidade do modelo da Strategy. Hoje, as ações MSTR são negociadas a US$ 140,48, em uma queda de 74% da máxima de 2024.

Já o bitcoin opera atualmente 37% abaixo da sua máxima histórica, atingida em outubro do ano passado nos US$ 126 mil.

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