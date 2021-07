Startup Bemgsy acelera crescimento de pequenos e médios hotéis pós-covid

Em 2020, empresários e marcas tiveram que repensar como atingir seus clientes e como gerir seus funcionários à distância. Em meio a toda essa adaptação, a empresária Carla Moura Pinheiro – que em seus mais de 11 anos de atuação no segmento de turismo de luxo, nunca havia visto o setor tão defasado – criou a startup Bemgsy. “O objetivo é ajudar pequenos e médios hoteleiros a acelerarem seu crescimento por meio da implementação de um processo de vendas digital e de capacitação de alto impacto. O potencial de crescimento do turismo no Brasil é enorme e pode ser potencializado e profissionalizado ainda mais", diz.

Segundo ela, com a pandemia, cerca de 30% dos postos formais de trabalho foram perdidos na indústria, comparado ao ano de 2019. Na contramão, cerca de 55 milhões de brasileiros declararam que pretendem viajar para destinos regionais nos próximos 12 meses, segundo dados do AirBnB de dezembro de 2020.

Mesmo assim, no primeiro trimestre de 2021, a ocupação hoteleira não chegou a 10% e mostra sinais de lenta recuperação. "Há uma demanda reprimida, e as equipes estão reduzidas. O que precisamos é gerar mais oportunidades com menos esforços. As equipes precisam estar treinadas e motivadas para seguir encantando e fidelizando a clientela que, em muitos casos, mudou de perfil. Além de alavancar vendas, nossa missão é de ajudar o hoteleiro a fortalecer uma cultura de geração de impacto positivo no seu entorno. Pensar num futuro sustentável e gerar impacto positivo através do turismo.”

Metodologia

Sendo a primeira startup full service do segmento de turismo – acelerada pela B2Mamy, que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, Powered by Google for Startups –, a Bemgsy tem uma metodologia com ferramentas de marketing que promovem agilidade ao diagnosticar, melhorar falhas ou até implementar processos, tudo a fim de transformar hoteleiros em autoridades no produto que representam, além de fidelizar clientes, gerar valor e vendas, criar impactos positivos ao meio ambiente, social e reduzir custos.

“Partimos de uma análise de cada cliente para identificar gargalos em seu processo comercial e de comunicação. Só então implementamos nossa metodologia, que abrange quatro passos: vitrine, sedução, conversão e extraordinário. Nosso diferencial está em sermos hoteleiros que entendem também de marketing, e não o contrário”, afirma.

Capacitação

Com equipes enxutas, os hotéis precisam cada vez mais de multidisciplinaridade e motivação, características que requerem treinamentos adequados. A Bemgsy oferece uma base de capacitação por meio de videoaulas com duração de até duas horas, com exemplos reais, linguagem simplificada, interatividade ao longo dos módulos e certificado, além de materiais de apoio em alguns casos.

