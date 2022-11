Sistema Unimed expande atuação e anuncia sua fintech, a Unimed Pay

A Unimed Participações, hub de novos negócios do Sistema Unimed, entrou para o mercado das fintechs. A empresa está investindo R$ 7 milhões na Unimed Pay, projeto voltado para oferecer serviços financeiros às 341 Unimeds do país, que contam com mais de 118 mil cooperados, 133 mil colaboradores, 18 milhões de clientes e contabiliza transações da ordem de R$ 85 bilhões ao ano.

O modelo inclui a utilização de soluções como uma verdadeira carteira digital, com antecipação de recebíveis de consultas e procedimentos médicos, ressarcimento de atendimentos, transferências P2P, cash back, POS (maquininha), funções de cartão de identificação e, em um futuro próximo, cartões de crédito e débito, dentre outras funcionalidades.

Nesta primeira etapa, voltada para o atendimento a médicos cooperados, Unimeds e prestadores de serviço, a empresa tem como objetivo atingir 5 mil carteiras digitais ativas e 2,5 mil maquininhas, em um ano. Na segunda etapa, serão incluídos também os beneficiários dos planos de saúde e os colaboradores da marca. Dentro de cinco anos, a estimativa é alcançar 80 mil contas digitais dentro do Sistema Unimed e 40 mil POS.

Para a viabilização da fintech, a Unimed Participações firmou uma joint venture com a empresa Q2 Bank, que entrará com as soluções tecnológicas. A previsão de lucro líquido é superior a R$ 20 milhões nos próximos cinco anos.

O projeto é resultado dos investimentos recentes da holding em inovação e tecnologia. A grande vantagem da Unimed Pay é a sua integração ao sistema de gestão das Unimeds, o que permite funcionalidades como a projeção e a antecipação de recebíveis pelos atendimentos prestados pelos médicos cooperados e pelos prestadores de serviços. Outro destaque é a biometria facial, acoplada no POS (maquininha), que minimiza o risco de fraudes e garante segurança ao cliente.

“Temos um enorme potencial de criação de novos negócios com retorno financeiro para o próprio Sistema Unimed e com facilidades para os nossos mais de 18 milhões de clientes. Vamos entrar de forma arrojada e competitiva nesse mercado, com arranjos de pagamentos e nosso grande diferencial: conhecimento do Sistema Unimed e experiência no setor de saúde”, afirma Adelson Chagas, presidente da Unimed Participações.

