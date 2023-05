SBF atinge receita bruta de R$ 1,85 bi e cresce margens de Centauro e Fisia

O Grupo SBF iniciou o ano de 2023 focado em aumentar a rentabilidade de suas operações e manter a empresa adaptável às mudanças do mercado. Nesse primeiro trimestre do ano, com o crescimento dos canais direct to consumer de Fisia, maior rentabilização das vendas da Centauro e racionalização das despesas do grupo como um todo, a receita bruta cresceu 13,3%, alcançando R$ 1,85 bilhão. Além disso, houve um avanço de 4 p.p. na margem bruta do grupo (vs. 1T22) e crescimento de 11% do EBITDA ajustado (ex-IFRS), que totalizou R$ 133,7 milhões.

Na Centauro, houve avanço em indicadores relevantes, fruto de ajustes para evolução da margem bruta, que chegou a 51,5% com a otimização de canais e modalidades de venda e a adequação da política de preços às necessidades do negócio, do consumidor e do mercado. O aumento de margem impactou, no curto prazo, a receita do canal digital, mas esses ajustes preparam a operação para voltar a crescer de forma sustentável.

As lojas físicas continuam sendo um dos diferenciais competitivos da Centauro, uma vez que além de possibilitar uma experiência superior ao consumidor, fortalecem a operação online e omnichannel. Atualmente, são 223 pontos de venda em 26 estados, o que representa cerca de 80% da receita em Centauro. No trimestre, foi feita uma revisão do portfólio de lojas Centauro - um movimento habitual no negócio do varejo. Mesmo com essa adequação, no período, a receita de lojas físicas apresentou alta de 14% (vs. 1T22, com R$ 702 milhões) e um Same Store Sales de 16,7%.

Além disso, a Centauro seguiu incentivando a integração de jornada de compra online e offline. No período, o foco foi principalmente na modalidade de retirada em loja, que apresentou os maiores índices de satisfação dos consumidores e maior rentabilidade, gerando um aumento de 10% nesta modalidade.

No período, a companhia também seguiu a expansão do DTC da Fisia. Nos três primeiros meses deste ano foram inauguradas 6 novas lojas NVS que, em conjunto com as outras 17 novas lojas inauguradas nos últimos 12 meses, representaram um aumento de 73% no portfólio. A plataforma digital de Fisia também seguiu crescendo, com a evolução da migração das vendas do atacado online para o modelo 3P, além da expansão das vendas em nike.com.br. Essas ações trouxeram não apenas um crescimento de 20,8% de receita, mas também uma expansão de 3,7 p.p na margem bruta da Fisia, que no trimestre, atingiu 43,6%.

Os principais indicadores do negócio evoluíram positivamente no trimestre, no entanto isso não foi integralmente refletido no lucro líquido pelo impacto do aumento das despesas financeiras, que cresceram pelo aumento do CDI e pelos investimentos realizados em capital de giro e capex nos últimos anos. A redução das despesas financeiras ao longo do ano, através de uma geração mais expressiva de caixa, é uma de nossas prioridades para os próximos trimestres.

“O Grupo SBF é uma empresa com capacidade de gerar resultados no curto prazo e visão de longo prazo. Para 2023, o nosso foco segue sendo geração de caixa com rentabilidade para as operações e, consequente, aumento de eficiência. Acreditamos na capacidade da nossa equipe de entregar resultados, com avanços tanto na Centauro quanto na Fisia. Temos mais de 40 anos de história e já enfrentamos vários cenários complexos. Estamos preparados para atingir nossos objetivos e nos ajustar aos movimentos do mercado”, afirma Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF.

Os resultados do negócio permitem seguir explorando as potencialidades da visão de longo prazo. Um desses caminhos é a conexão com a jornada do praticante e entusiasta do esporte, por meio da oferta de produtos, serviços e experiências para impulsionar o engajamento com o esporte. A Arena Centauro, que acabou de ser inaugurada no Parque Ibirapuera (SP), é mais uma sinalização deste movimento da companhia. A Arena, que é uma legítima “Casa do Esporte", oferece experiências e serviços 100% gratuitos para a comunidade. A empresa também continua explorando o potencial das suas ventures, em exercícios contínuos de uso da audiência para a geração de vendas e aumento da recorrência de compra.

