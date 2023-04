Pay4fun anuncia parceria com Furia Esports

A Pay4Fun, instituição de pagamento que oferece soluções financeiras para o setor de entretenimento online e apostas esportivas, acaba de anunciar uma parceria com a Furia, uma das maiores organizações de esports do mundo, a fim de ser uma porta de entrada para esse novo mundo esportivo. A celebração da nova conquista será na Casa Furia (evento que tem como objetivo celebrar a cultura brasileira por meio de esports, música, dança, e diversão), nos dias 21, 22 e 23 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, e espera receber cerca de 1.000 pessoas no total, entre elas torcedores, jornalistas, influencers, parceiros, amigos das organizações, além de outros players de mercado.

“Essa é uma grande conquista para nós uma vez que a Furia é uma das maiores entidades de esports do mundo e possui uma sinergia muito forte com os valores da Pay4Fun, tanto de profissionalismo e ambiente de trabalho, como mentalidade corporativa também, sendo uma referência no setor esportivo, assim como nós”, afirma Leonardo Baptista, CEO e Cofundador da Pay4Fun. “A nova parceria só reforça que estamos no caminho certo e queremos expandir cada vez mais nossos serviços ao lado de grandes players. Como o nosso próprio nome diz, queremos agregar mais um mercado para o nosso Fun, afinal, esports é sinônimo de diversão”, diz.

A Furia exibirá o logo da Pay4Fun nos uniformes oficiais dos times, além de promover ativações nas redes sociais com vídeos, lives e ações com embaixadores. Para inaugurar a novidade, a marca já aparecerá nas camisas durante a competição da IEM Rio 2023, campeonato internacional de Counter-Strike, e terá um espaço exclusivo na Casa Furia, no qual os convidados poderão jogar em nostálgicas máquinas arcade e competir em um torneio organizado no local.

A ideia da PaY4Fun com a parceria reflete o seu constante apoio ao esporte brasileiro e traz, também, uma ação de marketing estratégica, a fim de ajudar a fomentar um mercado que cresce no país de forma astronômica. Em 2020, esse segmento movimentou, somente no nosso Brasil, cerca de R$ 7 bilhões e a estimativa é de que em 2026 esse total alcance os R$ 13 bilhões, de acordo com a Forbes.

Estamos felizes em anunciar a parceria entre a FURIA e a Pay4Fun. Esta é uma união estratégica que irá beneficiar não apenas a nossa organização, mas também toda a comunidade de esports. A experiência da Pay4Fun no setor de pagamentos e em soluções financeiras será um grande trunfo para o crescimento do cenário. Estamos confiantes de que essa parceria fortalecerá ainda mais a nossa posição como uma das principais organizações de esports do mundo, enquanto continuamos a oferecer experiências excepcionais à nossa comunidade”, afirma André Akkari, cofundador da Furia.

