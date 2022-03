Sanofi lança programa de acessibilidade para jovens de baixa renda

A unidade de negócios Consumer Healthcare na Sanofi lança o “Acesso”, programa de acessibilidade que irá capacitar 500 jovens de baixa renda a assumir cargos dentro e fora da empresa, por meio de aprendizado na prática e mentoria pelos profissionais. O programa está conectado com a missão da companhia de oferecer uma vida plena e mais saudável para as pessoas hoje e também para as gerações futuras, indo além de soluções em saúde.

A relação de parceria estabelecida entre mentores e jovens valorizará a solução de cases internos por meio do olhar do jovem. O programa visa dar oportunidades iguais a todos os jovens e aumentar a empregabilidade dos futuros profissionais de baixa renda. Com isso, aumentar a consciência da importância da acessibilidade, principalmente por meio da educação complementar.

“Estamos nesse ritmo acelerado de transformação e impacto na sociedade há alguns anos, por exemplo, com a ação Compre & Doe Enterogermina. E agora, o nosso programa, que está diretamente conectado com a nossa missão”, declara Raquel Nogueira, head de RH em consumer healthcare na Sanofi.

A formação contará com 300 horas de desenvolvimento 100% online, duração de 16 meses, consolidadas em quatro jornadas: Jornada da consciência, Jornada do conhecimento, Jornada do impacto e Jornada do potencial, sempre aliado à mentoria. No fim do projeto, o picth selecionado ganhará uma imersão na sede da Sanofi em França.

“Os jovens do Brasil enfrentam um cenário com barreiras para o ingresso ao primeiro emprego duas vezes maior do que a média do restante do país. O projeto Acesso tem como objetivo mudar essa realidade, um programa que acelera o potencial destes jovens trazendo as experiências práticas necessária para que os jovens se tornem protagonistas de sua vida”, declara Thiago Samu, CEO do Instituto Bold.

