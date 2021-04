Safra compra operações de asset e private do Crédit Agricole no Brasil

O Banco Safra assinou, na última sexta, 23, acordo para compra das operações de asset e private banking do Grupo Crédit Agricole. A iniciativa de buscar um comprador para as operações de private banking no Brasil foi exposta pelo Crédit Agricole ao mercado em setembro do ano passado.

“Estamos num momento muito positivo. Para o Safra, essa aquisição mostra nossa vocação para o segmento, nossa disposição de sempre buscar novos negócios com vistas à expansão de nossas operações”, disse Silvio de Carvalho, presidente do Banco Safra. Segundo ele, o banco irá incorporar os clientes às suas plataformas de forma imediata.

“Seguiremos com o compromisso de oferecer um relacionamento de excelência, cuidando do patrimônio de todos como se fosse o nosso, além de oferecer toda nossa gama diversificada de produtos e serviços”, afirmou. Ele acrescentou que os funcionários da DTVM do Crédit Agricole serão absorvidos nos quadros de colaboradores do Safra.

O Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil, com atuação nos segmentos pessoa física e pessoa jurídica. A instituição tem patrimônio líquido de mais de R$ 13 bilhões, segundo números do fechamento de 2020.

