Riachuelo transforma colaboradores em influenciadores na Tech Week

A Riachuelo e a Midway Financeira realizam a segunda edição da Tech Week, até esta sexta-feira, 5. Dedicada à tecnologia e inovação, o evento traz conteúdo exclusivo em formato de bate-papo ministrado por profissionais de diversas áreas da empresa, como o Carlos Alves, diretor executivo de Tecnologia e Inovação da Riachuelo e Midway, e outros executivos de várias tribos do grupo.

A Tech Week será aberta ao público e transmitida via link que será disponibilizado no perfil da Riachuelo no LinkedIn. Desta forma, os interessados podem revisitar o conteúdo ou se programar para assistir no momento que quiserem.

Com o intuito de apresentar boas práticas, promover engajamento e compartilhar os aprendizados, serão abordados assuntos como, arquitetura de software, cultura, marketplace e sustentabilidade, temas que contemplam todo ecossistema Riachuelo e Midway.

Campanha interna

Para criar valor e se conectar ainda mais com o público interno, a Riachuelo, de forma inédita, convidou 21 colaboradores da área de TI para atuarem como influenciadores da marca durante a Tech Week. Para preparar o time de produtores de conteúdo digital, a marca criou um workshop interno para auxiliar os novos influenciadores digitais a interagirem em seus perfis no LinkedIn.

Além disso, cada um dos colaboradores, receberam em casa um kit completo com popsocket, fone de ouvido, ring light, adesivos, caderno, caneta, carta de boas-vindas e instruções de como gerar conteúdo. A proposta, de acordo com a Riachuelo, é que eles usem os canais, de maneira orgânica, para comentar a Tech Week.

