Bússola & Cia: Dia dos Namorado melhora desempenho de lojas físicas

O Dia dos Namorados em 2022 registrou aumento importante nas vendas em lojas físicas. Dados da VarejOnline, empresa especializada em tecnologia para gestão de lojas, franquias e pontos de venda (PDV), aponta que o varejo físico teve um volume de vendas 47% maior do que o obtido em 2021. Ao todo, foram registradas 1 milhão de vendas na base de clientes da VarejOnline na semana da data dos enamorados. Em 2021, esse número foi de 766 mil. O levantamento também registrou a preferência por pagamentos com cartão de crédito, crescimento de 93% em comparação ao ano passado, representando 60% das vendas.

Infracarência

O Brasil investe 0,4% do PIB em infraestrutura de transportes. Mas, para modernizar a logística brasileira, é preciso ampliar essa fatia para 2% do PIB. Isso equivale a multiplicar por 5 os aportes em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias por, ao menos duas décadas, para eliminar os gargalos existentes. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na 85ª posição entre 144 países em qualidade de infraestrutura e serviços de transportes. Os dados estão no estudo "Transporte de cargas: Abrindo novos caminhos", que faz parte dos 21 documentos contendo propostas da indústria para as eleições 2022, que a CNI já entregou aos pré-candidatos à Presidência. As propostas serão discutidas no dia 29 de junho, em Brasília, no evento Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência da República.

Moda e-commerce

Levantamento da SmartHint revela que o setor de Modas e Acessórios foi o mais procurado no e-commerce brasileiro durante os cinco primeiros meses de 2022, com mais de 683 mil pedidos registrados. Outros segmentos que se destacaram pelo volume de procura foram os de Perfumaria e Cosméticos, com mais de 170 mil pedidos, e o de Casa, Jardim e Decoração, com mais de 50 mil. O estudo levou em conta mais de mil empresas e apontou também que, na comparação com o período pré-pandemia, os cinco primeiros meses deste ano apresentaram um aumento no faturamento do e-commerce de 785%, o que ratifica o crescimento exacerbado do comércio online nos últimos dois anos.

Que fera, bela

Os produtos das linhas Kylie Cosmetics e Kylie Skin superaram em 60% a meta de vendas no Brasil após lançamentos encabeçados pela Coty, uma das principais empresas de beleza do mundo. Os produtos, assinados pela influenciadora Kylie Jenner, marcaram a entrada da multinacional de cosméticos nos segmentos nacionais de maquiagem e cuidados faciais.

Liderança

A Fundação Estudar lançou a Escola de Liderança, edtech voltada ao público em início de carreira. A plataforma traz metodologia com impacto salarial comprovado pela FGV, baseada em Harvard e Stanford, masterclasses exclusivas de Jorge Paulo Lemann e Carlos Brito e conexão com grandes empresas. Trata-se de uma solução com conteúdos exclusivos em um modelo por assinatura no valor promocional de R$34,40 ao mês.

Luxo ao mar

O empresário Marcelo Cohen, CEO da BeFly, anunciou a compra da Qualitours, um dos maiores player de cruzeiros premium e de luxo do Brasil, além de iates e veleiros comerciais, bem como “boutique ships”, aluguel de iates e veleiros menores. Com a compra, o grupo reforça a estratégia de tornar-se a maior plataforma de turismo do País. O fundador da Qualitours, Ilya Hirsch, segue na empresa e continuará como conselheiro.

Ranking

A InfinitePay conquistou a 1ª posição em Excelência de Atendimento ao Cliente. A empresa, que já possui o Selo RA1000, alcançou a maior nota entre as adquirentes de acordo com o relatório do Banco UBS, e também está entre as classificadas com as menores taxas de reclamação. “Esses resultados são reflexo do esforço contínuo do nosso time para garantir que todos os parceiros InfinitePay tenham a melhor experiência possível nos nossos canais de atendimento”, afirma Gabriel Bernal Barbosa, Head de Customer Engineering.

Descomplica pessoas

A Descomplica participa nesta quarta-feira (22/06) do Líderes do Amanhã, encontro de lideranças das principais empresas do Brasil, que acontece no espaço Villagio JK, em São Paulo (SP). O evento, fechado para CEOs, CHROs, Trainess e Jovens Profissionais convidados, abordará o tema “Futuro do Trabalho”. A edtech apresentará a Descomplica para Empresas, focada em ajudar na educação e desenvolvimento de pessoas para o mercado de trabalho e investimento em colaboradores.

Prêmio

A Seguros Unimed é a quarta colocada entre as maiores seguradoras orientadas por princípios do cooperativismo nos países emergentes, segundo relatório produzido pelo International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF). Com sede no Reino Unido, a organização reúne 200 empresas de seguros, em 61 países, caracterizadas por aspectos de cooperação.

Reconhecimento

O CESAR, centro de inovação que forma pessoas e impulsiona organizações há mais de duas décadas, foi reconhecido pela primeira vez com o selo Great Place to Work (GPTW). A certificação atesta que a empresa possui condições de trabalho motivadoras para as suas equipes, promovendo, através de uma gestão humanizada, um ambiente de bem-estar profissional aos times.

Faro

A Petlove amplia sua área de atuação no segmento de planos de saúde pet com o início das atividades da Nofaro em duas novas cidades: Rio de Janeiro/RJ e Londrina/PR. De acordo Fabiano Lima, da Petlove, a atuação da vertical nas novas praças faz parte dos planos de expansão da holding e a expectativa é de crescimento entre 10 a 15% com a entrada em novas localidades.

Viveo

A Viveo recebeu a certificação ISO 37001, norma global de gestão de sistemas antissuborno, sendo uma das únicas do setor de saúde a

possuir o selo. No Brasil, a certificação pode contribuir para demonstrar a efetividade dos Programas de Integridade previstos na Lei Anticorrupção. A empresa foi certificada pelo RINA, que é um certificador internacional com cerca de 160 anos de experiência e presente em 70 países. Ao total, 12 empresas do grupo passaram pelo processo.

Testes

Levantamento da Vetor Editora aponta que houve aumento na procura por testes psicológicos pelas empresas. No primeiro trimestre de 2022 foram aplicados mais de 150 mil testes psicológicos online, o que representa um aumento de 34% em relação ao mesmo período do último ano. Os testes são utilizados por setores de RH e organizacional, e os mais procurados são os de personalidade (64%), de atenção (15%) e de inteligência (10%).

