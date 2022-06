HealthTech investe R$ 10 mi em app que digitaliza consultório e consultas

Por Bússola

Com objetivo de unir funções da prática médica em uma mesma plataforma 100% mobile, a empresa Amigo Tech S.A lançou o aplicativo Amigo One, que leva ferramentas de assistência e gestão do consultório para dentro do celular do médico. Em poucos cliques, o profissional pode realizar teleconsultas, assinar documentos médicos como receitas, atestados e prescrições, solicitar exames e também fazer a gestão do dia a dia.

O Amigo One integra atividades que até então só estavam no mercado de forma fragmentada e, muitas das vezes, em softwares pesados de computador. O app também permite organizar a base de pacientes, integrar a agenda do médico, conectar-se com profissionais de outras especialidades e até realizar o controle financeiro e contábil.

A Amigo Tech S.A estima que o seu aplicativo Amigo One atinja 200 mil médicos neste ano e dobre sua base até 2024. Foram investidos R$ 10 milhões na ideia. A plataforma trabalha no formato freemium. Os clientes podem usufruir dos produtos disponibilizados para até dez pacientes. A partir desse número, é necessário adquirir o plano com uma mensalidade no valor de R$ 69,90. Criado em Recife (PE), o Amigo One já está disponível para download em todos os estados do país.

“Hoje, o médico precisa acessar vários tipos de plataformas e aplicativos para realizar suas atividades. Se ele precisar emitir um atestado, precisa acessar um lugar, já para a contabilidade, um outro. Isso não é dinâmico e há uma perda de tempo enorme”, diz o engenheiro Fernando Raposo, sócio e idealizador do projeto. “Baseado em um modelo all-in-one, nossa proposta é que tudo consiga ser feito em um único lugar. Algo que ainda não existe no mercado mundial”, afirma.

No mercado, existe um ecossistema voltado a atender a clínica e, a partir dela, chegar ao paciente e ao profissional, laboratório ou indústria. O Amigo One inverte este processo tanto na prestação de assistência quanto na gestão da profissão, visando a rotina do médico. O app visa iniciar a criação de uma grande rede integrada de médicos, permitindo conexão entre eles, com uma espécie de portfólio, pesquisa por especialidades e chat no app.

Essa interconexão possibilita, além do encaminhamento para outros especialistas, uma conexão entre equipes, com modelo de interconsultas, por exemplo. O Amigo One resolve outra demanda do setor que é manter uma base de dados unificada e em segurança pelo período de tempo necessário. O Conselho Federal de Medicina (CFM) prevê que o prazo mínimo para a preservação de prontuários em papel seja de 20 anos, por exemplo.

Tendo um certificado digital e em poucos cliques, o profissional pode emitir um atestado ou receita, por exemplo, e enviar para o seu paciente por WhatsApp, SMS ou E-mail, na mesma hora, em conformidade com o HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

