Renner entra nos games com modo criativo do Fortnite

Foi a vez de uma das grandes varejistas de moda no Brasil lançar sua primeira iniciativa de inovação e relacionamento digital com gamers. A Renner desenvolveu um mapa que serve como uma loja física, mas no ambiente virtual, dentro do Fortnite da Epic Games. O jogo, que é gratuito, há anos realiza parcerias do tipo para criar conteúdo in-game com marcas como Fanta, Samsung, Doritos, Ruffles e Havaianas. Mas é a primeira vez que uma varejista de moda brasileira se aventura pelo universo.

Em linha com a estratégia de reforçar sua presença digital, o Renner Play – como foi batizado o projeto – promove o ambiente virtual criado dentro do jogo e estará disponível para todos a partir do dia 29 de junho. O acesso pode ser feito em todas as versões do game: no celular, computador ou console preferido do jogador.

No mapa da loja virtual será possível conferir e ter fácil acesso, de forma gratuita e ilimitada, a atrações criadas especialmente para esta experiência, entre elas dez minigames (“O chão é lava”, “corredores coloridos”, “pisos instáveis” e outros) para jogar com amigos e família. O cenário projetado é o mais próximo possível de uma verdadeira loja da Renner e conta até mesmo com o Encantômetro, terminal eletrônico que existe em todas as lojas físicas da varejista e que os consumidores usam para avaliar sua experiência de compra. Além disso, QR Codes estarão espalhados pela loja, direcionando o público para seções do e-commerce da marca: feminino, masculino e infantil, por onde os interessados podem fazer suas compras.

“Com uma gama de possibilidades de criação, a Renner identificou uma oportunidade de montar sua primeira loja em um ambiente virtual nunca explorado”, analisa a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon. De acordo com a executiva, o objetivo foi aproximar ainda mais a marca do público gamer e o conceito do modo criativo do Fortnite mostrou-se o mais adequado no cenário atual. “O lançamento reforça a nossa constante inovação digital, desta vez em um ambiente popular no Brasil e no mundo, como são os videogames. É impossível pensar em presença digital sem falar com esse público tão plural e diverso, características que estão no DNA da nossa marca”, ressalta.

A Renner Play foi elaborada pela Agência SunoPaim, com consultoria da eBrainz, que liderou o desenvolvimento criativo da solução, viabilizando a ação da varejista dentro do jogo utilizando o modo criativo do Fortnite. Para o sócio fundador da eBrainz, Raiff Chaves, após o lançamento do mapa, o objetivo é que ele continue sendo atualizado. “A ideia é que seja um organismo vivo de relacionamento da marca com os gamers, inclusive trazendo promoções exclusivas para toda a comunidade”. Para operacionalizar o projeto, a eBrainz analisou o mercado, o comportamento dos consumidores do varejo, a tendência de digitalização e conectou a marca Renner ao universo gamer.

LIVES SIMULTÂNEAS

Para promover ainda mais integração com este público, a Renner vai realizar uma transmissão simultânea, ao vivo, em 10 canais de influenciadores nas plataformas Twitch e Facebook Gaming, em 3 de julho, às 18h30. Com apresentação da gamer e influenciadora digital, Nyvi Estephan, o evento terá a presença de outros gamers que vão interagir com os participantes da live e promover ativações da Renner.

Entre os confirmados estão Samira Close, BlackoutZ, Mount, Gabi Cattuzzo, EaiiMaka, Zerobadass, MelanyLolee, Liminha e Nayu, que levarão seus fãs para se divertir na loja e promover ações para gerar descontos exclusivos.

Para isso, estão previstas quatro ativações. A primeira delas, é o uso da hashtag #tanogametanarenner no Twitter, com metas a serem atingidas na transmissão. Quando a meta é alcançada, há uma comemoração ao vivo e um prêmio liberado, entre eles, um cupom de frete grátis nas compras durante a live e a oportunidade de fãs jogarem com seus ídolos.

Num segundo momento do jogo, que leva o nome de Real Outfits, a Renner enviará para cada um dos 10 creators quatro looks, de acordo com seus estilos, e eles usarão um look diferente para cada bloco da live. Todos os looks estarão disponíveis no e-commerce da varejista para compra com desconto também durante a transmissão. Além disso, cada influenciador terá seu próprio cupom de desconto para seu público usar em compras em todo o site, é a chamada Look Squad. Nessa ação, cada influenciador terá 30 segundos para defender por quê a audiência deve utilizar seu cupom e não do outro influenciador.

A ativação final fica por conta da Peça Exclusiva: três estampas serão colocadas para votação do público. A peça escolhida será vendida exclusivamente como pré-venda na live. Cabe destacar que haverá um link direto e um QR Code apresentados na tela, direcionando para a votação e para pré-venda.

COMO ACESSAR A RENNER NO MODO CRIATIVO DO FORTNITE

Para acessar a loja virtual os jogadores precisam seguir procedimentos simples. O primeiro é entrar no “Modo Criativo” do jogo, selecionar a opção “Jogar” e depois o botão “Código da Ilha”. No menu, é preciso ainda inserir o código 4904-1268-7036 e depois clicar na opção “Lançar”, que vai levar o player direto ao centro da loja.

*Cauê Madeira é sócio-diretor de Growth na Loures Consultoria

