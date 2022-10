Renner ensina como customizar sutiã para usar com prótese de mama

O Instituto Lojas Renner, pilar social da Lojas Renner S.A, e a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), uniram forças para transformar vidas de mulheres com câncer de mama por meio da moda. As entidades criaram uma videoaula para que mulheres aprendam a transformar um sutiã comum em um sutiã adaptado para receber prótese externa, gerando autonomia e inclusão no processo de recuperação pós-cirurgia de mastectomia.

O tutorial conta com a colaboração de Agustina Comas, consultora especializada em reaproveitamento de tecidos e técnicas de upcycling. O processo para transformação da peça é simples, sendo necessário itens que podem ser facilmente encontrados em casa, como tesoura, fita métrica, linha e agulha.

O vídeo já está disponível nas redes sociais do Instituto Lojas Renner e por meio do canal do Youtube da FEMAMA. Além disso, ele pode ser acessado com um QR code, encontrado nas etiquetas de peças de lingerie, em uma coleção especial que homenageia as mulheres durante o Outubro Rosa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também