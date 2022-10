Fundação Estudar promove evento gratuito sobre liderança feminina

Por Bússola

A Fundação Estudar, por meio de sua edtech Escola de Liderança, realiza amanhã o evento online e gratuito “Mulheres & Liderança”, que contará com a presença de Flávia Faugeres, executiva que atua há 25 anos no mercado corporativo, anteriormente vice-presidente global de marketing do Burger King e, atualmente, sócia-fundadora da Learn To Fly. O evento começará às 19h e as inscrições podem ser feitas neste link.

A mesa-redonda terá ainda Talita Nascimento, que é project leader da delivery associates, e foi chefe de gabinete da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), e presidente do Instituto Vamos Juntas; Hosana Gomes, que é ativista, modelo, influenciadora e pesquisadora, formada em programas como ProLíder, do Instituto Four e Aspire Leaders da Universidade Harvard; e Patrícia Aguiar, head na Fundação Estudar, com longa experiência na Ambev e que foi bolsista da própria Fundação e do Ismart.

O objetivo do encontro é inspirar e discutir a importância da criação de espaços de desenvolvimento de lideranças femininas, dentro de empresas e setores públicos. O evento marca o lançamento da masterclass de Flávia na plataforma da Escola de Liderança.

“É verdade que a representatividade feminina em cargos de lideranças melhorou nos últimos anos, mas ainda há muito o que avançar. Para ter ideia, apenas 38% de executivas ocupam este cargo, de acordo com pesquisa da Gran Thornton deste ano. Nosso intuito é proporcionar conhecimento para mulheres que sonham em estar em uma posição de liderança, mas não sabem como chegar lá, além de inspirá-las a se tornarem líderes ou profissionais ainda melhores”, aponta Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Elas que Saltam

Após o lançamento da masterclass “Mulheres na Liderança”, a Fundação Estudar trará outra novidade no mesmo dia. Trata-se do Programa de Capacitação “Elas que Saltam”, que tem como objetivo acelerar o negócio de mulheres empreendedoras que atuam nas periferias de todo o país.

Ao todo, serão distribuídas 100 bolsas com isenções de assinaturas para a Escola de Liderança. A edtech possibilita que suas alunas cruzem caminhos com lideranças inspiradoras e elaborem um plano personalizado de desenvolvimento, aprendam sobre produtividade e desenvolvam inteligência emocional para se preparar para obstáculos.

