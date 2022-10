Responda essas três perguntas e reduza suas chances de ter câncer de mama

Por Bússola

Uma em cada 12 mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Essa informação impactante pode ser amenizada quando nos deparamos com outro dado: 95% dos casos de câncer de mama têm chances de cura quando diagnosticados e tratados na fase inicial da doença.

Entretanto, a maioria dos casos chegam aos hospitais já quando a doença já está em estágio avançado, o que reduz as possibilidades de um tratamento com final feliz. Por isso, a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) está divulgando neste ano três perguntas que salvam para conscientizar as mulheres.

“As três perguntas deste ano expressam as nossas dificuldades, como brasileiros e brasileiras, e direcionam as atenções para a redução dos índices de mortalidade relacionados ao câncer de mama”, afirma Maira Caleffi, mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento e presidente voluntária da Femama. O cenário da doença no Brasil exige atenção e não faltam dados que apontem para essa emergência agravada com a pandemia do covid-19.

O isolamento social reduziu drasticamente a busca das mulheres por mamografia e interrompeu muitos tratamentos. Este é o momento, portanto, de reforçar os esforços na divulgação sobre a doença e no chamado para o autocuidado.

Garantido por lei

O direito à realização do exame gratuito para mulheres acima dos 40 anos, via SUS, é garantido pela Lei n° 11.664 e apoiado pelas principais sociedades médicas. Importante lembrar que o exame de mamografia deve ser realizado anualmente por mulheres a partir desta faixa etária, uma vez detectado um nódulo ou lesão pequena na mama, é o melhor caminho para a cura.

O diagnóstico tardio, que já passa dos 50% dos casos no pós-pandemia, aumenta os índices de mortalidade. “Observe o seu corpo, interprete os sinais, procure atendimento e mantenha-se informada para priorizar sempre a sua saúde”, diz Maira.

Conheça, a seguir, as três perguntas que salvam

Sabia que descobrir antes aumenta as chances de cura?

Quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Mantenha seus exames em dia!

Você conhece os tratamentos para cada tipo de câncer?

Conhecer mais sobre o tipo de câncer e os tratamentos disponíveis é seu direito! Cada tipo de câncer tem um tratamento. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rápido enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados precocemente, apresentam bom prognóstico. Questione o seu médico e mantenha uma rotina saudável.

Você conhece os avanços da ciência contra o câncer de mama?

Sobretudo nos últimos 10 anos, os avanços científicos e tecnológicos trouxeram novas perspectivas para o combate ao câncer. Exames que permitem a identificação precoce de tumores, novos medicamentos, imunoterapia, marcadores moleculares e técnicas de cirurgia minimamente invasivas fortaleceram de forma expressiva o arsenal terapêutico contra a doença. O acesso a essas novidades permite que o paciente com câncer viva mais e melhor.

