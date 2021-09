Renner e Ashua lançam coleção com live shop, desfile e manifesto digital

A Renner, maior varejista de moda omni do Brasil, lança nesta terça-feira, 21, sua Coleção Primavera/Verão com uma programação com maratona de lives, filme de campanha com veiculação em TV aberta, um vídeo manifesto e ações nas redes sociais. O Desfile Virada dos Sonhos Primavera/Verão será transmitido em site, aplicativo e Instagram, a partir das 20h.

Ao longo da transmissão, o público que assistir ao desfile nos canais da Renner poderá comprar as peças da nova coleção em tempo real. E a passarela contará com a cantora Urias, a modelo Paola Antonini e o rapper Xamã para revelar as tendências e o conceito da campanha. Além de desfilar, eles farão a cobertura da programação de lançamento e vão compartilhar histórias de como ultrapassaram desafios e conquistaram seus sonhos.

Para a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon, a nova campanha representa um período de celebração.

“Desenvolvemos uma campanha ao redor do conceito de sonho para celebrar essa retomada, quando nossos planos e desejos são trazidos de volta após um período de maior recolhimento”, declara Merçon.

Também nesta terça-feira, a varejista apresenta seu fashion film Primavera/Verão 2022, que explora o colorido e a fluidez dos looks da temporada, mostrando que a coleção é uma inspiração para os planos e projetos que vão (re)nascer com a primavera.

A Renner lançará, ainda, um manifesto digital para inspirar o público a celebrar a vida, a estação e os sonhos. O vídeo manifesto trará uma squad de influenciadores e modelos que apresentarão os looks da nova coleção em um cenário exuberante que alia elementos de praia e sol.

A programação ainda contará com a Rennata, persona digital da Renner, que fará parte do time selecionado para estrelar as fotos da coleção, e será um dos destaques da campanha de Primavera/Verão.

A varejista dá sequência à programação virtual na quarta-feira, 22, às 20h, com uma edição especial da live Stylist da Vida Real, que abordará panorama detalhado sobre as peças que integram a coleção. Nos dias seguintes, 23 e 28, às 20h, as revistas de moda Glamour e Vogue comentam a coleção e discutem as apostas e tendências da estação. As transmissões acontecem no Instagram da Lojas Renner e das revistas Glamour Brasil e Vogue Brasil.

