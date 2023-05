Renato Bass: O varejo quer ser banco para criar novas linhas de receita

Por Renato Basso*

Com a crescente competição no mercado varejista, as grandes empresas buscam novas formas de gerar receita e se diferenciar da concorrência. Uma das estratégias adotadas por essas empresas, é a oferta de serviços bancários para seus parceiros e fornecedores, criando assim uma nova linha de receita. Neste artigo, aponto como o banking para parceiros e fornecedores se tornou uma opção atraente para as grandes empresas de varejo e quais os benefícios dessa estratégia.

O Banking para parceiros e fornecedores como nova linha de receita. Com o objetivo de maximizar seus lucros e ampliar seus negócios, muitas empresas de varejo estão explorando a possibilidade de oferecer serviços bancários para seus parceiros e fornecedores. Essa nova linha permite que as empresas gerem mais receita e aumentem sua participação no mercado financeiro. Além disso, os serviços bancários oferecidos para parceiros e fornecedores também podem criar uma relação mais forte e duradoura com esses clientes, melhorando a fidelização e a confiança no relacionamento comercial.

Por que o banco é importante para o varejo?

Benefícios para os parceiros e fornecedores. Os serviços bancários oferecidos para parceiros e fornecedores das grandes empresas de varejo também trazem benefícios significativos para esses clientes. Com acesso a serviços financeiros mais convenientes e eficientes, os parceiros e fornecedores podem melhorar sua gestão financeira, reduzir custos e aumentar a produtividade. Além disso, esses serviços podem ajudar esses clientes a expandir seus negócios e se tornarem mais competitivos no mercado.

Aumento da competitividade. A oferta de serviços bancários para parceiros e fornecedores também pode ser uma estratégia para as grandes empresas de varejo se tornarem mais competitivas no mercado. Ao oferecer uma gama mais ampla de serviços, essas empresas podem atrair novos parceiros e fornecedores, expandir sua base de clientes e se diferenciar dos concorrentes. Além disso, esses serviços podem ser integrados com outras ofertas da empresa, criando um ecossistema completo e atraente para clientes e parceiros.

Desafios a serem enfrentados. No entanto, a oferta de serviços bancários para parceiros e fornecedores, também apresenta desafios para as grandes empresas de varejo. Uma das principais questões é a necessidade de estabelecer uma infraestrutura bancária adequada, incluindo sistemas de segurança, conformidade regulatória e tecnologia avançada. Além disso, as empresas precisam garantir que os serviços oferecidos sejam relevantes e valiosos para seus parceiros e fornecedores, a fim de manter sua fidelidade e confiança.

O banking para parceiros e fornecedores se tornou uma nova linha de receita atraente para as grandes empresas de varejo, oferecendo benefícios para todos os envolvidos. Com essa estratégia, as empresas podem aumentar seus lucros, melhorar sua competitividade e se fortalecer.

*Renan Basso é cofundador e diretor de negócios da MB Labs

