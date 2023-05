SafraPay confirma presença no Hospitalar 2023

A SafraPay estará na Hospitalar 2023. Será a primeira participação da empresa do Grupo J. Safra nesse evento. A empresa irá mostrar ao público todos os produtos e serviços de seu portfólio para atender a todos os tipos e tamanhos de negócios, de forma física, digital e financeira.

O foco da SafraPay na Hospitalar será oferecer tecnologia e inovação para todo o segmento da saúde, incluindo seus profissionais, e mostrar sua expertise. Entre 23 e 26 de maio, a SafraPay apresentará em seu estande diversas soluções para uma jornada completa do cliente no hospital ou na clínica, desde agendamentos de exames, consultas e procedimentos, até estadia e pagamento de despesas.

O objetivo é apresentar as soluções integradas SafraPay, que proporcionam um melhor atendimento aos clientes, com maior conectividade e automação em pagamentos para todos os ambientes.

Como funciona a nova solução do Safra?

A solução pré-autorização, por exemplo, garante o recebimento de agendamentos, consultas, exames e outros procedimentos, sem precisar bloquear o limite dos clientes. Já com o Checkout SafraPay, uma tela de pagamento personalizada, fica mais fácil e seguro fazer pagamentos a partir de qualquer lugar. Há ainda o One Click Buy, que permite maior fluidez nas compras, concluindo o processo em um único clique.

Outras soluções online também serão apresentadas: para vendas pontuais, criação de links de pagamento seguros, com bloqueio automático de transações suspeitas. Para planos personalizados e cobranças automáticas, há a Recorrência, com acompanhamento dos links através do Portal Link, um dashboard para gestão completa.

Os visitantes da Hospitalar também conhecerão algumas novidades que em breve estarão disponíveis no mercado, como o Split de Pagamentos, para o parcelamento do valor final em contas previamente cadastradas pelo cliente, o que facilita por exemplo o direcionamento de honorários para o cirurgião, o instrumentador e o anestesista, sem a necessidade de várias transações.

A SafraPay irá mostrar na feira também a SafraPay PDV, pela qual é possível integrar todas as etapas da operação de venda em um único lugar. É mais uma facilidade na rotina para quem paga e para quem recebe.

