Raízs é referência em orgânicos e saudáveis e mantém vendas em alta

A Raízs, primeiro supermercado online de orgânicos e saudáveis, está na contramão da realidade atual do varejo, e continua crescendo em número de clientes e de vendas. Além de ser referência no setor, a foodtech enxerga estabilidade mesmo no pós-pandemia, crescendo 200% ao ano. A estabilidade conquistada durante esse período deixa ainda mais evidente a referência que a Raízs tem no setor, principalmente no estado de São Paulo.

Com cerca de 43 mil consumidores cadastrados na base, somente em 2021 o número de clientes cresceu cerca de 87,5% no total, entre clientes de produtos avulsos ou de cestas semanais ou quinzenais. Ou seja, saltaram de quatro mil para 7,5 mil no mesmo período. O número representa a venda de cerca de dez toneladas de produtos por dia, e todos eles vêm da agricultura familiar de produtores que estão espalhados em nove estados: Amazonas (AM), Pará (PA), Bahia (BA), Pernambuco (PE), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP) e Minas Gerais (MG).

“É errado dizer que existe um ponto positivo na pandemia, mas nós vimos que ela deixou um legado sobre a importância de saber o que estamos colocando para dentro do nosso corpo, e que isso tem muita relação com a saúde. O momento colocou todos para pensar que nossa alimentação é crucial, e podemos melhorá-la ingerindo alimentos saudáveis e orgânicos, sem venenos”, afirma o CEO e fundador da startup, Tomás Abrahão.

Além disso, a estratégia da foodtech, principalmente para vender FLVs orgânicos mais baratos que os supermercados convencionais, é o direct consumer, um modelo de vendas sem intermediários, que compra direto do pequeno produtor e que consequentemente barateia os produtos para o consumidor final e remunera quem produz a preço justo. Em todo o processo, a startup utiliza ainda produtos saudáveis de marca própria, como grãos, frutas cristalizadas, diversos tipos de farinhas, cacau em pó, polvilho azedo, leite de coco em pó, e outros produtos disponíveis no setor “Empório Raízs”, no site.

“Eliminando nossos intermediários, nós conseguimos ser alternativa aos estabelecimentos convencionais e ainda cumprir todo o nosso propósito, valorizando quem produz o alimento que consumimos. Os consumidores que entendem como nós trabalhamos acabam abraçando toda a causa e se tornam clientes fiéis”, diz Abrahão.

Futuro saudável

Em 2021, a Raízs passou a atender a Baixada Santista, o Grande ABC e também a cidade de Campinas e região, no Interior de São Paulo. Para 2022, a pretensão é expandir para outros estados, como Curitiba e Rio de Janeiro. “Nós queremos levar a entrega last-mile que já fazemos em algumas cidades de São Paulo para outros lugares do Brasil, e esses dois em específico são locais bastante promissores para empresas que querem ir além do lucro pelo lucro”, completa o CEO.

