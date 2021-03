Quer ser cancelado (a)? Pergunte-me como

Você já ouviu falar do “Mal do Cancelamento”? Ele vem atingindo inúmeras pessoas e marcas e está muito em voga. Tudo parece começar com os mesmos sintomas: 1) Perda de seguidores e engajamento. 2) Citações negativas em matérias e publicações. 3) Linchamento público.

É altamente viral.

Não se recomenda passar por ele. Mas se você quer saber como “pegar” é só ler abaixo uma lista de 5 motivos do porquê ele se instaura rapidamente, tendo como inspiração os reality shows:

1- Quando não há correspondência entre a imagem que sempre se tentou construir e a realidade - Nossa trajetória é um conjunto de tijolos que formam nossa imagem. Se você sempre defendeu ou demonstrou empatia por determinados temas e territórios, mostrar que eles estavam só em seus pontos de fala e não nas suas atitudes reais traz uma distopia radical do seu posicionamento.

2- Quando você acredita que está sempre certo e que não há outros lados - Nenhuma verdade é absoluta e sempre existem muitos pontos de vista. Não ter a humildade de analisar outros lados e acreditar que tudo que você diz e vive é o correto pode trazer interpretações equivocadas sobre você.

3- Quando há a insegurança de achar que quem você segue está sempre mais certo do que você e o mundo - Seguir líderes sem questionar nada do que dizem ou fazem também pode cancelar você. Suas atitudes acabam sendo atreladas ao contexto do todo. Acredite em suas intuições e seja você mesmo sem ferir opiniões e pessoas.

4- Achar que você pode expressar qualquer opinião sem consequências - Existe uma grande diferença entre opinião e preconceito. Tome cuidado ao achar que opiniões de cunho destrutivo podem não ter consequências severas.

5- Não emitir qualquer opinião, com medo das consequências - Por último, mas não menos importante, não emitir opinião nenhuma também é uma forma de cancelamento. Menos severa, claro, mas que impede que você tenha a simpatia do seu público e a narrativa clara da sua história, personalidade e atributos.

Isso vale para pessoas físicas e jurídicas. Em qualquer ambiente. Porque a cultura do cancelamento existe: para o bem ou para o mal. E pode ser justa ou injusta. De novo, tudo é uma questão de ponto de vista.

*Sócio-diretor de Estratégia da FSB Comunicação

