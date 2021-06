Quem você é sem o seu sobrenome corporativo?

Por Mauro Wainstock*

Sabe aquelas siglas, números e nomenclaturas? Esquece.

Sabe aqueles fornecedores que te procuravam insistentemente? Sumiram.

Sabe aquela equipe que você liderava? Esquece.

Sabe os benefícios que a empresa propiciava? Desapareceram.

Sabe aquela estrutura tecnológica que você usufruía? Esquece.

Sabe aquela verba de marketing com várias casas decimais? Não existe mais.

Parece assustador. E é. O que você pretende fazer? Como vai se comportar diante de um mercado que é íntimo do seu cargo, mas nem sabe o seu sobrenome? Que história você vai passar a contar?

Como você vai enfrentar o competitivo e desafiador mercado de trabalho, até então desconhecido, e com o qual você só vai se deparar, e se preocupar, depois que sair do ambiente ritmado e “seguro” a que estava acostumado?

Como vai conseguir se diferenciar?

Até aqui, em sua carreira, você trabalhou para ser disputado pelo mercado ou apenas atuou para entregar resultados para a sua empresa? “Sua empresa”? Como assim? E o que fazer quando esta empresa não for mais “sua”?

Você vai tentar se recolocar ou empreender? Eis a questão! Ou melhor, uma delas. Além de definir o “o que” ainda tem o “como fazer”.

O filósofo Eric Hoffer destacou em seu livro “Reflections on the human condition” a necessidade de sermos eternos aprendizes. “Em um tempo de mudanças drásticas, são os que aprendem que irão possuir o futuro”. A obra foi impressa em 1973. Ele era um visionário.

Costumo dizer que devemos aprender com tudo e com todos. O tempo todo. Você acredita que a sua experiência, competência técnica e formação acadêmica serão suficientes neste novo universo? Já fez cursos para aprimorar suas soft skills? Você realmente acha que isto vai bastar?

O escritor Seth Godin cunhou o termo real skills (habilidades híbridas).

Trata-se de uma combinação das hard skills, relativas aos conhecimentos específicos da sua área, com as soft skills, os comportamentos socioemocionais. Neste conceito, não há uma sem a outra; as duas skills devem conviver pacificamente e interagir de forma harmônica para potencializar benefícios reais.

De acordo com Ricardo Basaglia, diretor-geral da Michael Page, oito habilidades são difíceis de desenvolver, mas trazem resultados fantásticos:

1- Falar em público

2- Gestão do tempo

3- Ter empatia

4- Não falar da vida dos outros

5- Ser honesto consigo mesmo

6- Parar de reclamar

7- Viver o presente

8- Não se incomodar com opinião alheia

Então, como começar? Pelo item 5, “Ser honesto consigo mesmo”, que engloba o tripé, formado pelo autoconhecimento, passando pela autoestima e culminando na autoconfiança.

É prioritário entender e valorizar quem você realmente é! Seu sobrenome é a sua marca, seu valor, seu diferencial. Suas histórias e vivências são pessoais, ímpares e intransferíveis.

Portanto:

Tenha um propósito genuíno.

Construa um networking realmente poderoso.

Fortaleça a sua marca profissional, seja referência.

E esteja na mente do mercado.

Simples assim. O que complica é a execução.

Vale a pena se inspirar nas palavras de Aristóteles: “É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer”.

A presença digital adequada impacta diretamente na forma como você é percebido.

Utilize o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, virtual e gratuita.

No Brasil, são 49 milhões de usuários e 499 mil empresas cadastradas.

É uma valiosa ferramenta para se destacar: possibilita disseminar e absorver conhecimentos, interagir de forma orgânica e solidificar a reputação.

Não se contente apenas em criar um perfil “campeão”, isto é básico.

Vá muito além: torne a sua página viva, interessante e diferenciada.

Seja útil e relevante, contribua para estimular trocas enriquecedoras.

Reflita em seus conteúdos as tendências positivas do mundo real.

Estabeleça uma disciplina diária.O processo é gradativo, contínuo e evolutivo, mas também indispensável.

Faça o melhor com o seu cargo. Faça muito mais com o seu sobrenome.

*Mauro Wainstock tem 30 anos de experiência em comunicação. Foi nomeado Linkedin Top Voice e atua como mentor de executivos sobre marca profissional. É sócio-fundador do HUB 40+, consultoria empresarial focada no público acima dos 40 anos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também