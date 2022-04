BBB 22: veja quanto Arthur Aguiar fatura por publicação no Instagram

Apontado como grande favorito para vencer a final do Big Brother Brasil 22 que acontece nesta terça-feira, 26, o ator Arthur Aguiar ganhou seguidores o suficiente para ganhar o valor do prêmio com apenas algumas postagens em seu perfil no Instagram.

Quando foi anunciado como participante no BBB, Aguiar tinha 8,1 milhões de seguidores. Com 100 dias de programa, o ator alcançou 13,2 milhões admiradores na rede social. Esse número deve aumentar após o fim do programa.

Com essa quantidade de seguidores, além de aumentar as chances de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, o brother também irá faturar com diversas parcerias publicitárias. Segundo o colunista Fefito, do portal UOL, uma publicação no perfil do Instagram de Arthur já é avaliada em R$ 100 mil e um combo de stories poderá sair por R$ 50 mil.

A coluna também acrescenta que diversas empresas já procuraram a equipe do ator para fechar parcerias. Dentre elas, um site de hospedagem, uma rede de supermercados e um aplicativo de delivery.

Com uma trajetória de injustiçado e jogador, Aguiar adquiriu um público tão grande que muitos favoritos da edição foram eliminados por serem possíveis ameaças ao primeiro lugar do ator – Linn da Quebrada e Pedro Scooby, por exemplo, também eram cotados como possíveis finalistas. O participante do Camarote entrou no Big Brother com a imagem arranhada por ter casos extraconjugais revelados pela sua esposa, Maíra Cardi, alguns anos antes, mas conseguiu conquistar uma legião de fãs.

