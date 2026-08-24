A exceção da saúde: Rede D'Or esteve entre Itaú, BTG e Amazon em conferência do Na Prática

Mais de 660 jovens em início de carreira e 20 empresas de peso, entre elas Itaú, BTG Pactual, Amazon, Bain & Company, Riachuelo, Shopee e Stone, ocuparam o Amcham Business Center, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo, na Conferência de Carreira 2026 da Na Prática. No meio de bancos, varejo e gigantes de tecnologia, uma única empresa representou o setor de saúde: a Rede D'Or.

A presença no evento é a contrapartida da companhia à parceria com a Na Prática e serve de vitrine para dois programas que a rede hospitalar usa para formar sua próxima geração de profissionais: o Trainee SulAmérica + Rede D'Or e o Estágio.

Uma marca isolada em meio a bancos e tecnologia

Enquanto os participantes se dividiam entre mesas de relacionamento, painéis de carreira e sessões de pitch, a Rede D'Or foi a única representante da saúde entre os estandes. Para a companhia, a aposta é justamente mostrar a estudantes de todas as áreas, e não só das ciências da saúde, que existe espaço para eles dentro de hospitais e operações corporativas do setor.

Foi esse também o recado de Juliana Acquarone, HR Leader da Rede D'Or, durante a passagem pelo evento. Ela relatou boas conversas com jovens de formações distantes da área assistencial, como engenharia, e destacou que a companhia busca ampliar a percepção do público sobre onde pode contribuir.

"Eu estava conversando com o engenheiro agora, como é que eu posso ajudar nesse ecossistema, nessa empresa? E a gente conversando, ele viu que ele tinha um papel fundamental aqui com a gente", diz Juliana.

Trainee: nove meses de imersão e quatro anos de acompanhamento

O Programa Trainee SulAmérica + Rede D'Or tem abrangência nacional e aceita candidatos de todos os estados e de todos os cursos de graduação, formados até quatro anos antes da inscrição. As inscrições para a turma 2027 vão até 30 de setembro, com início previsto para janeiro do ano que vem, segundo a página oficial da vaga na plataforma Gupy.

Na Rede D'Or, a jornada dura nove meses e combina job rotation em unidades hospitalares e áreas corporativas, projetos práticos e exposição a executivos, incluindo entrevista final com a presidência da companhia. Depois desse período, os trainees seguem acompanhados por mais quatro anos, com RH dedicado, eventos de networking e trilha voltada à formação de lideranças.

Rede D'Or na Conferência de Carreira do Na Prática

"Hoje nós temos inclusive uma trainee que é diretora aqui em São Paulo de Unidade", diz Juliana. "Os nossos trainees já estão em várias cadeiras gerenciais", ela complementa.

Não é exigida experiência profissional anterior nem conhecimento de inglês, mas o programa pede disponibilidade para viagens durante a formação e mobilidade para residir em outra cidade depois do término.

Na Rede D'Or, os aprovados são alocados principalmente em Operações Hospitalares e Ciclo de Receita; na SulAmérica, em frentes de saúde e odonto, vida e previdência e investimentos.

O apetite do mercado pelo programa cresce a cada edição. Em 2026, o processo seletivo somou mais de 70 mil inscrições, e a companhia se prepara para a quinta turma do Trainee.

"Buscamos olhar para além do currículo. Avaliamos raciocínio lógico, experiências profissionais e extracurriculares relevantes, aderência cultural e, sobretudo, a capacidade de atuar em ambientes de alta complexidade, com colaboração, visão de dono e compromisso com resultados", diz Carolina Almeida, do RH da Rede D'Or.

Estágio: porta de entrada no Rio e em São Paulo

Já o Estágio funciona como primeira experiência profissional para universitários e está concentrado em escritórios corporativos e unidades hospitalares do Rio de Janeiro e de São Paulo. As vagas cobrem áreas como Ciclo de Receita, Finanças, Dados e Inovação, RH, TI, Comercial, Negócios Digitais, Obras e Expansões e Suprimentos.

A trilha se estende pelos primeiros 12 meses de contrato, com plano de trabalho estruturado, acompanhamento próximo de gestores e networking, e prevê a construção conjunta, entre estagiário e liderança, do que fazer ao longo do período, o que a companhia trata como fator relevante para uma possível efetivação.

O modelo tem significado pessoal para Juliana Acquarone, que começou a carreira justamente por um programa de estágio.

"Eu vim de um programa de estágio, minha primeira oportunidade profissional veio através desse programa. Então eu sou uma grande entusiasta, hoje eu fico muito feliz de contribuir e poder estar à frente dessa oportunidade que me abriu portas", diz a HR Leader. "Convido a todos que identifiquem qual programa faz mais sentido pro momento de carreira de vocês", fala.

Números que sustentam a marca empregadora

O crescimento da procura acompanha uma mudança de estratégia da companhia, que trocou campanhas pontuais de recrutamento por uma presença contínua em universidades, empresas juniores, feiras acadêmicas e canais digitais.

Entre 2024 e 2026, mais de 57 mil pessoas que nunca haviam se candidatado à Rede D'Or entraram no banco de talentos da companhia.

O esforço rendeu reconhecimento externo: a Rede D'Or conquistou o primeiro lugar no Prêmio Employer Branding Brasil 2025 na categoria "Ativação para Jovens Talentos (Estágio e Trainee)".

Para a companhia, a lógica é simples: quem passa pelo programa vira porta-voz da experiência. "Sou suspeita, mas os dois programas têm uma estrutura muito legal e que tem formado muita gente boa para a nossa empresa", resume Juliana Acquarone.

"Formar talentos para a Rede D'Or é também formar profissionais para o futuro da saúde no Brasil. Queremos jovens que tenham ambição de aprender, coragem para assumir desafios reais e desejo de construir uma carreira com impacto", diz Carolina.

Em um evento dominado por bancos, varejo e tecnologia, coube à saúde mostrar que também compete por talento, e que a disputa começa muito antes da entrevista final com a presidência.

Confira as vagas do programa de trainee e estágio que a Rede D'Or levou para a Conferência de Carreira