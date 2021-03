Próximo de Bolsonaro, relator do Orçamento aumenta influência nas redes

A aproximação com o presidente Jair Bolsonaro alavancou a posição no ranking FSBinfluênciaCongresso do senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento da União 2021. O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Post no avião presidencial com elogios ao chefe do Executivo lhe rendeu 2.600 curtidas e 341 compartilhamentos. Nos últimos dias, ele também divulgou reuniões com ministros do governo, como Tereza Cristina, da Agricultura, e Fábio Faria, das Comunicações.

O resultado foi o avanço de 16 posições. Com isso, ele alcança o nono lugar. O levantamento aponta os 15 integrantes do Senado mais populares em redes sociais.

Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi outra que subiu 11 colocações e chegou a 15º na lista. Publicação da parlamentar sobre a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), vítima da covid-19, teve 3.100 compartilhamentos e mais de 3.700 comentários.

Eduardo Girão (Podemos-CE) e Paulo Paim (PT-RS) também ascenderam no ranking na semana entre 16 e 22 de março. O petista ganhou três posições e atingiu o 12º lugar, enquanto o colega cearense alcançou o 13º após progredir quatro colocações.

O topo do FSBinfluênciaCongresso tem baixa movimentação. Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) mantém-se em primeiro lugar. Jorge Kajuru (Cidadania-GO) apenas desbancou Humberto Costa (PT-PE) e ocupou o posto de segundo colocado. O pernambucano caiu para terceiro. Podemos e PT são os partidos com mais representantes no ranking, com três integrantes cada um.

Câmara

O deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) mantém estreito contato com sua base de seguidores em redes sociais. Diariamente, divulga e comenta temas controversos da agenda política e de combate à pandemia de covid-19.

Na semana entre 16 e 22 de março, post que reproduziu afirmação do presidente Jair Bolsonaro sobre vacinação no Brasil atingiu recordes em interações, com 34.500 curtidas e 7.400 compartilhamentos. Essa atuação o fez subir 13 posições e obter o 12º lugar no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Desempenho semelhante teve Caroline de Toni (PSL-SC), outra devota aliada do presidente. Publicação sua para cumprimentar Bolsonaro pelo aniversário de 66 anos, completados no último domingo, obteve mais de 4.500 comentários e 1.700 compartilhamentos. A parlamentar também avançou 13 colocações e entrou no ranking em 20º lugar.

Já os deputados Pastor Marco Feliciano (Republicanos-SP) e Paulo Teixeira (PT-SP), apesar de estarem em campos políticos opostos, avançaram na mesma medida: seis posições cada um. Feliciano está em quinto, enquanto o petista ocupa o 17º posto.

O PSL continua a dominar o ranking dos 20 mais influentes da Câmara dos Deputados em redes sociais. O partido possui oito representantes no levantamento, dos quais quatro nos primeiros lugares: Carla Zambelli (SP), em primeiro; Eduardo Bolsonaro, em segundo; Bia Kicis (DF), em terceiro; e Carlos Jordy (RJ), em quarto. Em seguida vem o PT, que conta com três integrantes no levantamento.

