Proteja seu CPF e previna outros riscos em compras online neste Natal

Fazer compras online é um hábito cada vez mais comum entre os brasileiros, apesar do receio de cair em golpes e fraudes. “Parece contraditório falar sobre medo de comprar na internet quando olhamos para os milhares de novos clientes de e-commerces a cada ano, mas essa dor é um fato relevante para o mercado. Com tantos riscos, as pessoas estão mais atentas para comprar online com segurança”, diz Felipe Piris, líder da Confi, aplicativo e empresa que conecta pessoas a lojas confiáveis.

Para evitar dores de cabeça com fraudes no Natal e final de ano, Felipe orienta aos consumidores adotarem alguns hábitos ao procurar e-commerces. “Em qualquer compra é preciso buscar informações para identificar se a loja é confiável, se faz as entregas como promete e se protege dados pessoais dos consumidores”.

Veja as principais orientações que o especialista listou para a Bússola:

Saiba identificar lojas confiáveis

Ao acessar lojas virtuais, os consumidores devem identificar se elas disponibilizam canais de atendimento ao cliente e mantém diálogo aberto com seu público. “Procure ler comentários de quem já comprou, buscando entender se há falhas nas entregas ou em qualquer outra etapa do processo”, afirma o líder da Confi.

Com e-commerce em constante evolução, o consumidor pode contar com ferramentas para checar a confiabilidade de lojas, em aplicativos como a Confi, por exemplo. “Ele gera um selo de confiança para lojas com boa reputação, segundo a avaliação dos próprios consumidores e a utilização de mais de 700 critérios de confiabilidade. O aplicativo possibilita o acesso a mais de três mil lojas certificadas e confiáveis, como Magalu, O Boticário, Marisa e outras. Além disso, monitora o CPF dos usuários, identificando possíveis fraudes”, diz Felipe Piris.

Proteja seu CPF

É crucial proteger — e não disponibilizar em sites desconhecidos — informações pessoais como endereço, dados financeiros e principalmente o número do CPF. Com ele, pessoas mal intencionadas podem realizar pedidos indevidos em nome de terceiros.

“Antes de fornecer tais dados, tenha a certeza de que a loja é confiável e bem avaliada por outros usuários”, aponta Felipe Piris, que destaca a funcionalidade do aplicativo Confi de rastrear gratuitamente todas as compras feitas com o CPF de seus usuários nas lojas parceiras do aplicativo, identificando possíveis fraudes e notificando os consumidores em tempo real.

Confi sorteará dez mil reais

Neste final de ano, a Confi realizará um sorteio de dez mil reais entre os usuários que fizerem compras nas últimas semanas de dezembro de 2021 e nas primeiras semanas de janeiro de 2022. “O aplicativo já soma mais de quatro milhões de compras aprovadas de forma segura, sendo 1,3 milhões delas notificadas desde janeiro deste ano. Desejamos aumentar esse número, e também o número de CPFs cadastrados, que já passa de 300 mil”, declara o líder da Confi.

A ferramenta forma uma rede de confiança de ponta a ponta ao monitorar vendas reais do comércio eletrônico. Além de proporcionar maior segurança aos consumidores, gera facilidades aos lojistas nas transações e na aprovação dos pedidos — já que os usuários autenticados no app Confi se mostram compradores confiáveis desde o momento em que se cadastram em uma ferramenta que monitora compras seguras.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também