Projeto Zé Conecta amplia inclusão digital para alunos da educação básica

As disparidades existentes ao acesso à educação básica de qualidade se tornaram ainda mais latentes em decorrência da pandemia. Diante desse contexto, os esforços contínuos da Fundação José Carvalho para atualizar o seu sistema de ensino foram intensificados para que os seus alunos, principalmente os da zona rural, dispusessem de pelo menos um equipamento com acesso à internet.

Nasceu assim o Projeto Zé Conecta, destinado a formar uma rede de parceiros que almeja levar tablets, computadores e notebooks e conexão à web aos estudantes e professores da instituição. A primeira etapa do Zé Conecta destina-se a atender aos 600 alunos da fundação cujas famílias não possuem nenhum equipamento com acesso à internet e, em decorrência disso, recebem as suas tarefas escolares por meio de portfólios impressos.

O projeto foi recentemente lançado, em Pojuca (BA), na sede da Fundação José Carvalho, quando representantes do Banco BTG Pactual anunciaram a doação de 140 equipamentos e outras parcerias. Outras empresas doaram mais cem equipamentos.

“Se por um lado as dificuldades educacionais que já eram imensas na região nordeste tomaram uma dimensão ainda maior, por outro, vimos uma oportunidade de potencializar os usos das tecnologias e novas formas de ensino dentro da rede. Sem dúvida, após a pandemia, a educação jamais será a mesma”, afirma Rosely Machado, diretora educacional da fundação.

Como desdobramento do projeto, o diretor administrativo e financeiro da fundação, Emanuel Oliveira, reiterou aos futuros parceiros total transparência em todas as etapas do Zé Conecta, na medida em que prevê a alocação e a sistematização da prestação de contas dos recursos doados por meio da publicação de relatórios periódicos e pela constituição do Comitê de Parceiros visando o acompanhamento e o monitoramento.

“Além da divulgação no site da Fundação, todos os parceiros poderão exibir selos específicos nos seus websites, balanços sociais, relatórios de sustentabilidade e outros”, diz Oliveira.

Parcerias com o setor financeiro

Mario Cavalieri, diretor executivo do BTG Pactual, afirma que a principal motivação deste apoio foi a crença em poder gerar um futuro melhor através da educação, pilar no qual a instituição acredita e investe: “Estar ao lado da Fundação José Carvalho, que se destaca pela qualidade e dedicação a esta causa, é um privilégio e está totalmente alinhado com os nossos valores. Acreditamos que somar esforços com a Fundação irá contribuir com a expansão da educação de qualidade para a região”, reforça.

