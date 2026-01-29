Projeto combate evasão escolar ao facilitar primeiro emprego de estudantes

Iniciativa inova a jornada escolar e possibilita a expansão do tempo integral a partir da integração entre formação geral e técnica (Kateryna Onyshchuk/iStockphoto)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07h00.
Mais de 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não concluíram o ensino médio no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua Educação), do IBGE.
Para as organizações voltadas para o impacto social, a educação apresenta potencial para os feitos mais significativos. Unindo-se à Secretaria de Estado da Educação (EDUC), a Demà ajudou a estabelecer uma estratégia para mudar o cenário em Goiás.
A iniciativa integra políticas de acesso ao primeiro emprego à matriz curricular, permitindo que o jovem permaneça na escola sem abrir mão da profissionalização.
“São jovens matriculados no ensino médio da rede pública e vinculados a programas de formação técnica com prática supervisionada.
A jornada soma nove horas diárias: cinco dedicadas à formação geral e quatro à formação técnica e prática, totalmente integradas ao percurso escolar”, explica Fátima Gavioli, secretária de Educação de Goiás.
Na prática, o programa organiza a formação técnica como um percurso na área administrativa, com 24 meses de duração e carga horária de 1600 horas.
Os alunos recebem salário de aprendiz (com todos os direitos trabalhistas resguardados), o programa estadual “Bolsa Estudo” (auxílio de R$115,00 mensais condicionado a 75% de frequência e média escolar 6,0), além de conquistarem certificações profissionais progressivas.
“Esses benefícios são decisivos para manter o estudante engajado e colocar o Estado em um patamar de destaque no combate à evasão escolar.
A Jornada Ampliada é uma ferramenta fundamental para manter a tendência de queda nos indicadores de abandono escolar”, completa a titular da pasta.
“Entre 2018 e 2021, registramos uma redução de 54% na taxa de evasão escolar. Além disso, superamos a média nacional em matrículas de tempo integral no Ensino Médio, atingindo 20,9%. Esses números orientam nossas estratégias para fortalecer continuamente o sistema educacional goiano”, conclui Kelly Bittencourt, diretora pedagógica da Demà.