Projeto combate evasão escolar ao facilitar primeiro emprego de estudantes

Mais de 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não concluíram o ensino médio no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua Educação), do IBGE.

Para as organizações voltadas para o impacto social, a educação apresenta potencial para os feitos mais significativos. Unindo-se à Secretaria de Estado da Educação (EDUC), a Demà ajudou a estabelecer uma estratégia para mudar o cenário em Goiás.

A iniciativa integra políticas de acesso ao primeiro emprego à matriz curricular, permitindo que o jovem permaneça na escola sem abrir mão da profissionalização.

Atualmente, Goiás contabiliza mais de 7,6 mil estudantes da rede estadual no programa.

“São jovens matriculados no ensino médio da rede pública e vinculados a programas de formação técnica com prática supervisionada.

A jornada soma nove horas diárias: cinco dedicadas à formação geral e quatro à formação técnica e prática, totalmente integradas ao percurso escolar”, explica Fátima Gavioli, secretária de Educação de Goiás.

Jornada Ampliada como resposta à evasão

Na prática, o programa organiza a formação técnica como um percurso na área administrativa, com 24 meses de duração e carga horária de 1600 horas.

Os alunos recebem salário de aprendiz (com todos os direitos trabalhistas resguardados), o programa estadual “Bolsa Estudo” (auxílio de R$115,00 mensais condicionado a 75% de frequência e média escolar 6,0), além de conquistarem certificações profissionais progressivas.

“Esses benefícios são decisivos para manter o estudante engajado e colocar o Estado em um patamar de destaque no combate à evasão escolar.

A Jornada Ampliada é uma ferramenta fundamental para manter a tendência de queda nos indicadores de abandono escolar”, completa a titular da pasta.

“Entre 2018 e 2021, registramos uma redução de 54% na taxa de evasão escolar. Além disso, superamos a média nacional em matrículas de tempo integral no Ensino Médio, atingindo 20,9%. Esses números orientam nossas estratégias para fortalecer continuamente o sistema educacional goiano”, conclui Kelly Bittencourt, diretora pedagógica da Demà.