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Programa educacional pode contratar até 10 mil jovens da rede pública

Programa em MG atende estudantes da rede pública matriculados na EJA ou Ensino Médio e surge como uma das principais iniciativas de inclusão produtiva em implantação do Brasil

Programa combate evasão escolar em MG

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Publicado em 17 de abril de 2026 às 13h00.

Estão abertas as inscrições para o programa Evolução Jovem em Minas Gerais, iniciativa voltada à inclusão produtiva de jovens de 16 a 24 anos matriculados na rede pública estadual.

O programa atenderá 10 mil participantes em 70 cidades ao longo de duas fases. Os participantes serão contratados formalmente ao longo do programa, com acesso a direitos trabalhistas e benefícios como remuneração mensal, vale-transporte e seguro de vida.

Com duração de 12 meses, o programa inclui: formação teórica, vivência prática,  acompanhamento ao longo do percurso e período adicional voltado à inserção no mercado de trabalho. 

Desenvolvido pelo Governo de Minas Gerais, por meio das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e de Educação (SEE), e executado pela Demà, a iniciativa espera contribuir para a permanência dos jovens na escola, melhorar os indicadores educacionais e ampliar o acesso ao primeiro emprego formal no estado.

“O Evolução Jovem chega para ampliar as oportunidades e impulsionar o início da carreira de milhares de jovens mineiros. É a união das nossas políticas de desenvolvimento social e educação para combater a evasão escolar e garantir um futuro de mais prosperidade para os mineiros”, afirma o governador Mateus Simões.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de abril, exclusivamente pelo site evolucaojovem.org.br.

 

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