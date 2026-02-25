Frequência escolar atinge 91,1% em SP e acompanha alta no Saresp

A frequência escolar na rede estadual de São Paulo alcançou 91,1% em 2025, o maior patamar desde o início da atual gestão, segundo dados divulgados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

O avanço ocorre no mesmo período em que os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) registraram melhora, especialmente em matemática.

Os dados do Saresp e do Provão Paulista foram apresentados nesta quarta-feira, 25, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A taxa de presença nas cerca de 5 mil escolas estaduais passou de 82,5% em 2023 para 91,1% em 2025 — aumento de 8,6 pontos percentuais em dois anos.

Segundo a pasta, o monitoramento sistemático da frequência, iniciado em 2023, contribuiu para a elevação do comparecimento. A secretaria sustenta que a presença regular em sala de aula está associada à melhora nos indicadores de aprendizagem.

Participação no ensino médio

A participação dos estudantes do Ensino Médio nas avaliações também aumentou desde 2023. De acordo com a secretaria, o crescimento está relacionado à consolidação do Provão Paulista, aplicado no mesmo período do Saresp e que permite acesso a instituições públicas de ensino superior no estado.

Os índices de comparecimento no Provão Paulista Seriado foram:

1ª série: 81,5% (2023), 85,3% (2024) e 85,5% (2025)

2ª série: 78,4% (2023), 83,4% (2024) e 87,1% (2025)

3ª série: 75% (2023), 84,6% (2024) e 88,4% (2025)

Na 3ª série do Ensino Médio, a taxa subiu de 75% em 2023 para 88,4% em 2025.

Monitoramento e controle de presença

Desde 2023, a Seduc-SP implantou mecanismos de acompanhamento da frequência, como o programa Busca Ativa e o painel Aluno Presente. O sistema registra semanalmente as ausências com base no diário de classe e permite monitoramento por turma, escola e diretoria de ensino.

Pelas regras do Busca Ativa, o contato com responsáveis deve ocorrer após três faltas consecutivas. Também há acompanhamento individualizado com atualização cadastral bimestral e monitoramento diário pelas unidades escolares.

Alunos com frequência irregular podem participar de estratégias de recuperação da aprendizagem. A política também tem como objetivo reduzir o abandono e a evasão escolar.

Mudanças na oferta educacional

A secretaria atribui parte do aumento da frequência a alterações na oferta educacional, como a ampliação de vagas no Ensino Médio Técnico e a criação do programa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Também foram incluídas disciplinas como educação financeira, oratória e empreendedorismo.

O secretário da Educação, Renato Feder, afirmou que as mudanças buscaram ampliar o interesse dos estudantes pela escola.

Além disso, responsáveis podem acompanhar frequência e desempenho pelo aplicativo Sala do Futuro, lançado em março de 2025.

Segundo a secretaria, 580 mil responsáveis utilizaram a ferramenta desde o lançamento. O aplicativo permite consulta de presença, justificativa de faltas, acesso a boletins e calendário escolar.

A pasta afirma que a combinação entre monitoramento da frequência, participação nas avaliações e ajustes na oferta educacional está associada à evolução dos indicadores recentes.