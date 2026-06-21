Por que a Geração Z se tornou a mais inadimplente do Brasil?

Nascida na era digital, a Geração Z cresceu cercada por informações e ferramentas voltadas à educação financeira. Redes sociais, aplicativos, influenciadores e plataformas de conteúdo tornaram o acesso a orientações sobre orçamento, investimentos e organização financeira mais fácil do que nunca. Ainda assim, os jovens brasileiros continuam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia.

Dados do Banco Central mostram que a faixa etária entre 15 e 29 anos já concentra os maiores índices de inadimplência do país, superando as demais gerações. O cenário sugere que o acesso à informação, embora importante, nem sempre é suficiente para garantir estabilidade financeira diante de desafios como renda limitada, consumo impulsivo, crédito facilitado e aumento do custo de vida.

Reflexos do endividamento no ambiente digital

O comportamento também se reflete no ambiente digital. Entre abril de 2025 e março de 2026, os jovens foram responsáveis por 57,1% das buscas realizadas no Google pelo termo "quitar dívidas", segundo levantamento do Pagou Fácil, plataforma de negociação de dívidas da Paschoalotto.

O estudo analisou dados de busca relacionados à regularização financeira, crédito e intenção de compra, traçando um panorama do comportamento da Geração Z diante dos desafios financeiros.

Dificuldades e a retomada do crédito

Os resultados indicam que, apesar da familiaridade com conteúdos sobre finanças, muitos jovens ainda encontram dificuldades para transformar conhecimento em hábitos financeiros consistentes. Ao mesmo tempo, o elevado volume de buscas por soluções para quitar débitos demonstra uma preocupação crescente com a reorganização da vida financeira e a recuperação do acesso ao crédito.

Mais do que um retrato da inadimplência, os dados revelam uma geração que busca alternativas para retomar o controle das finanças em um cenário econômico cada vez mais desafiador.