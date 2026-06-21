Bússola

Um conteúdo Bússola

Por que a Geração Z se tornou a mais inadimplente do Brasil?

Estudo revela que jovens entre 15 e 29 anos lideram as buscas no Google por soluções para renegociar dívidas e limpar o nome no mercado

Jovens da Geração Z enfrentam dificuldades financeiras e buscam soluções para quitar dívidas (Getty Images)

Jovens da Geração Z enfrentam dificuldades financeiras e buscam soluções para quitar dívidas (Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 21 de junho de 2026 às 13h00.

Nascida na era digital, a Geração Z cresceu cercada por informações e ferramentas voltadas à educação financeira. Redes sociais, aplicativos, influenciadores e plataformas de conteúdo tornaram o acesso a orientações sobre orçamento, investimentos e organização financeira mais fácil do que nunca. Ainda assim, os jovens brasileiros continuam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia.

Dados do Banco Central mostram que a faixa etária entre 15 e 29 anos já concentra os maiores índices de inadimplência do país, superando as demais gerações. O cenário sugere que o acesso à informação, embora importante, nem sempre é suficiente para garantir estabilidade financeira diante de desafios como renda limitada, consumo impulsivo, crédito facilitado e aumento do custo de vida.

Reflexos do endividamento no ambiente digital

O comportamento também se reflete no ambiente digital. Entre abril de 2025 e março de 2026, os jovens foram responsáveis por 57,1% das buscas realizadas no Google pelo termo "quitar dívidas", segundo levantamento do Pagou Fácil, plataforma de negociação de dívidas da Paschoalotto.

O estudo analisou dados de busca relacionados à regularização financeira, crédito e intenção de compra, traçando um panorama do comportamento da Geração Z diante dos desafios financeiros.

Dificuldades e a retomada do crédito

Os resultados indicam que, apesar da familiaridade com conteúdos sobre finanças, muitos jovens ainda encontram dificuldades para transformar conhecimento em hábitos financeiros consistentes. Ao mesmo tempo, o elevado volume de buscas por soluções para quitar débitos demonstra uma preocupação crescente com a reorganização da vida financeira e a recuperação do acesso ao crédito.

Mais do que um retrato da inadimplência, os dados revelam uma geração que busca alternativas para retomar o controle das finanças em um cenário econômico cada vez mais desafiador.

Acompanhe tudo sobre:Geração Z

Mais de Bússola

Opinião: funcionários sem crachá mudam a lógica empresarial

Compras corporativas ligadas à Copa somaram R$ 9,4 bilhões antes do início do torneio

Gravar e transcrever reuniões virou básico. O que vem depois?

Como o RH usa grandes eventos e jogos para gerar engajamento

Mais na Exame

Mercados

De soldadores a engenheiros: Como a estreia da SpaceX na Bolsa criou uma onda de novos ricos

Esporte

Americanos pegaram gosto pelo 'soccer'? Fox bate recorde de audiência nos EUA com Copa

Inteligência Artificial

O tempero que sustenta a IA: como a Ajinomoto domina 95% do mercado de chips

ESG

Como um navio movido a energia solar "engole" lixo antes que ele chegue ao oceano