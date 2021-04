Sem Pronampe, conheça as principais linhas de crédito ativas para PMEs

Na última segunda-feira, 19, o Ministério da Economia afirmou que pretende reabrir os dois principais programas de acesso ao crédito para empreendedores, criados ainda em 2020: o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

De acordo com a pasta, serão destinados 10 bilhões de reais para o BEm, que permite a redução de jornada e salários dos empregados, e outros 5 bilhões de reais irão para para o Pronampe, linha de crédito com taxas diferenciadas.

Para assegurar que pequenas empresas sejam capazes de manter suas atividades, pagar seus funcionários e evitar o fechamento definitivo diante da crise econômica trazida pela pandemia de covid-19, diversas instituições financeiras privadas também anunciam uma série de linhas de crédito voltadas a empreendedores e donos de pequenas e médias empresas.

O Sebrae elabora mensalmente uma lista com as principais linhas de crédito oferecidas pelos bancos públicos e privados de abrangência nacional, com base no documento elaborado pela sua Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros. A EXAME selecionou as principais linhas de crédito divulgadas neste mês de abril. Confira abaixo:

Banco do Brasil

1 – Prorrogação Especial Covid-19

Finalidade: prorrogação extraordinária do vencimento de parcelas para as linhas de crédito para até 30 de setembro de 2021. O programa é válido para as linhas BB Giro Digital; BB Giro Empresa; BB Giro Corporate; BB Giro Rápido; BB Giro Cartões; BB Financiamento e BB Giro Reperfilamento.

Publico-alvo: clientes do banco adimplentes

Mais informações: pelo site

2- BB Giro Digital

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual igual ou inferior a um milhão de reais. Se aplica ao comércio, indústria, serviços, cooperativas, associações e MEIs

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 24 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

3 – BB Giro Empresa

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual superior a um milhão de reais, que desejam comprar estoque, pagar fornecedores ou também para aproveitar as oportunidades de negócios.

Carência: até 90 dias

Prazo total: até 36 meses

Limite do crédito: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

4 – Antecipação de Crédito ao Lojista - ACL

Finalidade: antecipação de recebíveis

Público-alvo: empresas de varejo que comercializam produtos e desejam antecipar o valor das vendas feitas no cartão de crédito nas bandeiras Visa, Mastercard ou Elo

Carência: não há

Taxa: varia para cada cliente

Mais informações: pelo site

Caixa Econômica Federal

1 – Especial Capital de Giro - Sebrae/Fampe

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: microempreendedor individual (MEI), micro empresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP)

MEI (faturamento anual de até 81 mil reais)

Taxa: 1,59% ao mês

Carência: 9 meses

Prazo total: 24 meses (após a carência)

Limite da operação: 12.500 reais

ME (faturamento anual de até 360 mil reais)

Taxa: 1,39% ao mês

Carência: 12 meses

Prazo total: 30 meses (após a carência)

Limite da operação: 75.000 reais

EPP (faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais)

Taxa: 1,19% ao mês

Carência: 12 meses

Prazo total: 36 meses (após o período de carência)

Limite da operação: 125.000 reais

Mais informações: pelo site

2 - GiroCAIXA FGI

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual superior a 360.000 reais e inferior a 30 milhões de reais. Aplica-se a empreendimentos dos setores de indústria (inclusive agroindustriais), comércio e serviços.

Carência: de 9 a 12 meses

Prazo total: de 36 a 60 meses

Mais informações: pelo site

3 - GiroCAIXA FGI PEAC

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual superior a 30 milhões de reais e inferior a 300 milhões de reais. Aplica-se a empreendimentos dos setores de indústria (inclusive agroindustriais), comércio e serviços.

Carência: de 9 a 12 meses

Prazo total: de 36 a 60 meses

Garantias: Fundo Garantidor de Investimentos – FGI, conforme regras estipuladas pelo Programa de Emergencial de Acesso ao Crédito – PEAC instituído pelo Governo Federal.

Mais informações: pelo site

4 – Giro Caixa Fácil

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: empresas com faturamento anual inferior a 50 milhões de reais

Carência: de 60 dias a 6 meses

Prazo total: 60 meses

Limite do crédito: 2 milhões de reais

Garantias: Algumas garantias aceitas são máquinas, equipamentos, cheques, duplicatas, imóveis, veículos, faturas de cartão de crédito e aplicações financeiras

Mais informações: no site

5 – Caixa Hospitais

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: entidades filantrópicas e filiais de entidades não filantrópicas conveniadas com o SUS que tenham recursos financeiros a receber do Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde (FNS) referentes aos serviços ambulatoriais e de internações hospitalares prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS)

Prazo total: 120 meses

Mais informações: no site

Bradesco

1 – Capital de Giro

Finalidade: capital de giro

Taxas: a partir de 0,99% ao mês

Carência: 120 dias

Prazo total: até 72 meses

Limite do crédito: varia de acordo com o faturamento da empresa

Mais informações: pelo site

2 – Antecipação de recebíveis

Finalidade: a antecipação de recebíveis de pessoas físicas e jurídicas

Público-alvo: empresas

Taxa: a partir de 1,31% ao mês

Prazo total: de acordo com valor antecipado

Mais informações: pelo site

3 – Reorganização Financeira

Finalidade: linha de crédito exclusiva para reorganização financeira de operações de crédito sem garantias ou com garantia de aval

Público-alvo: empresas

Taxa: varia de acordo com cliente

Carência: até 120 dias

Prazo total: até 72 meses

Mais informações: pelo site

4 - Microcrédito Produtivo Orientado

Finalidade: adquirir bens e equipamentos ou fazer pequenas reformas

Público-alvo: MEIs (informais e formais) e microempresas com faturamento de até 360.000 reais por ano

Carência: de 15 a 59 dias corridos

Prazo total: de 4 a 24 meses

Limite da operação: 21.000 reais

Mais informações: pelo site

Itaú

1 –Microcrédito

Finalidade: capital de giro

Público-alvo: faturamento de até 360.000 mil reais ao ano.

Taxas: 3,79% ao mês

Prazo total: 4 a 15 meses

Limite da operação: 20.300 reais

Mais informações: pelo site

2 - Renegociação

Finalidade: renegociação de dívidas

Público-alvo: clientes Itaú com débitos pendentes

Taxas: 1,99% ao mês

Prazo total: até 73 meses

Mais informações: pelo site

Santander

1 - Capital de Giro

Finalidade: empréstimo de curto e médio prazo

Público-alvo: empresas

Taxa:1,75% ao mês

Prazo total: até 60 meses

Limite da operação: de 30.000 a 2 milhões de reais

Mais informações: pelo site ou no telefone 0800 013 7333

BNDES

1 – BNDES Crédito Pequenas Empresas

Finalidade: manutenção ou geração de empregos

Público-alvo: MEIs e micro, pequenas e médias empresas com faturamento de até 90 milhões de reais por ano

Carência: até 2 anos

Prazo total: até 5 anos

Limite do crédito: até 10 milhões de reais por ano

Mais informações: pelo site

FINEP

Ações Emergenciais Covid-19

1 – Crédito para Reconversão Industrial

Finalidade: apoiar transformação de fábricas para a produção de itens necessários ao combate à covid-19

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,55 ao ano

Carência: até 24 meses

Prazo total: até 72 meses

2 – Crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos

Finalidade: financiar iniciativas que busquem desenvolver, otimizar e escalonar dispositivos de atenção à saúde utilizados em UTIs

Público-alvo: empresas de todos os portes

Taxas: TJLP + 0,5% ao ano

Carência: até 48 meses

Prazo total: até 144 meses

Mais informações: pelo site