Podcast Digitalize: PIX, a inovação nas transações bancárias

O PIX chegou para transformar a forma de realizar as operações bancárias tradicionais. Em breve, quem já tiver se cadastrado no novo sistema poderá fazer transferências e pagamentos em tempo real. Mas o que muda em relação às transferências tradicionais, como TED e DOC? Quais as vantagens, os custos e os riscos do PIX?

Para tirar essas dúvidas, Érica Abe e Cris Rosa, do Podcast Digitalize, conversam com João Miranda, fundador e CEO da Hash, uma fintech que oferece uma plataforma para que empresas possam se tornar prestadoras de serviços financeiros de meios de pagamento. “O PIX é um sistema completamente novo e veio de fato para mudar como o dinheiro se movimenta dentro do nosso país”, ressaltou ele.

João também fala sobre os recentes anúncios do Banco Central sobre alguns critérios que serão adotados, como cobranças para pessoas físicas e penalidades previstas para as instituições financeiras no caso de infrações cometidas no sistema.

