PODCAST DIGITALIZE: Inovação na construção civil

O gerente de inovação da Construtora Barbosa Mello, Bruno Amaral é o convidado desta edição do podcast Digitalize.

Em um bate-papo com Cris Rosa e Gui Baldi, Bruno fala sobre como inovar é preciso, inclusive no setor de construção civil. Além disso, o convidado trata dos projetos da empresa em que trabalha, principalmente o CBM Lab, que dará oportunidades para startups da construção civil e pesada desenvolverem soluções baseadas em gargalos do setor.

Para participar do programa, basta acessar o site aqui. As inscrições seguem abertas até o dia 20.

**Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

