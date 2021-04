Podcast Digitalize: Healthtechs e a saúde na pandemia

Que a pandemia mudou tudo para todo mundo e deixou o empreender ainda mais desafiante a gente já sabe, né? Mas e como as empresas do setor de saúde estão lidando com isso?

Para tratar de estratégias de comunicação na prestação de serviços de alimentação e bem-estar, Érica Abe e Cris Rosa falaram com o Fabio Canina, CEO da Lucco Fit – foodtech especializada em alimentos saudáveis congelados –, e com Rodrigo Silveira, SVP de New Ventures do Gympass – plataforma de bem-estar corporativo.

Na conversa, os empresários contaram que a pandemia os obrigou a adequar seus produtos, mas que, por outro lado, abriu uma série de frentes de contato com os seus públicos, dando ainda mais tração e atratividade para suas empresas.

A tecnologia, claro, veio para ajudar nesse contato e o novo consumidor, que agora tem outras demandas, foi quem saiu ganhando.

Ouça o episódio na íntegra!

Spotify

Apple Podcasts

FEED RSS

insira o link abaixo em seu agregador de podcast

https://anchor.fm/s/faec98c/podcast/rss

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube