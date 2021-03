Podcast Digitalize: Business Intelligence aplicado à comunicação digital

A informação precisa e relevante é cada vez mais um bem valioso, essencial no processo de tomada de decisões. Por isso, ao elaborar um plano de comunicação digital, é fundamental investir no monitoramento e no Business Intelligence (BI) para a conversão de dados em conhecimento estratégico para os clientes.

Para aprofundar o tema, Érica Abe e Cris Rosa conversaram neste episódio do Podcast Digitalize com as analistas de BI, Marília Viana e Taci Paim, e a coordenadora de monitoramento de redes da FSB Comunicação, Maitra Dell'Erba. Além de falar sobre as diferenças entre monitoramento e BI, as convidadas explicaram todo o processo de coleta, organização e análise dos dados, e apresentaram alguns produtos oferecidos pela FSB na área. “Bussiness Intelligence e o monitoramento são áreas complementares. O monitoramento tem um fluxo mais intenso e rotineiro, enquanto o BI é mais pontual para atender demandas específicas”, explica Maitra Dell’Erba.

O monitoramento fornece insumos para o BI. A partir da coleta dos dados diária, por exemplo, é possível converter essas informações de forma mais estratégica e estruturada. “Uma coleta por um tempo determinado permite identificar os principais influenciadores, temas quentes e quem falou mais sobre o assunto, tudo isso por meio da organização e análise dos dados”, ressalta Marília Viana.

Entre os produtos oferecidos pela FSB, as analistas destacam o estudo de públicos, que é um levantamento em perfis das redes sociais que identifica a aderência e os hábitos de consumo de conteúdo e a rede de interesse do usuário. “Quando um cliente quer mudar sua campanha e o posicionamento nas redes, o BI mostra de que forma a marca pode entrar, se comunicar e conseguir mais alcance e engajamento com a mensagem que a marca quer levar”, conclui Taci Paim.

Ouça aqui:

Spotify

Apple Podcasts

